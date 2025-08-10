'ताकत और तकनीक से आती है दादागीरी, भारत को बढ़ाना होगा निर्यात...', बोले गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आज दुनिया में जो देश 'दादागीरी' कर रहे हैं, वे ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास आर्थिक ताकत और टेक्नोलॉजी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को निर्यात बढ़ाना और आयात घटाना होगा, तभी हम आत्मनिर्भर बनकर दुनिया में अग्रणी भूमिका निभा सकेंगे.

शनिवार को यहां विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (VNIT) में आयोजित कार्यक्रम में गडकरी ने कहा, अगर हमारे निर्यात और अर्थव्यवस्था की दर बढ़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी. जो देश ‘दादागीरी’ कर रहे हैं, वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी है.

'हमारी संस्कृति हमें सिखाती है...'

उन्होंने कहा, अगर हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी और संसाधन होंगे तो हम किसी पर दबाव नहीं डालेंगे. क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि विश्व कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है.

गडकरी का कहना था कि हम वैश्विक स्तर पर कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और इन समस्याओं का समाधान साइंस और टेक्नोलॉजी यानी ज्ञान में है, जो एक शक्ति है.

'विश्वगुरु बनना है तो...'

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि यदि भारत को 'विश्वगुरु' बनना है तो निर्यात बढ़ाना और आयात कम करना जरूरी है. उन्होंने सुझाव दिया कि शोध संस्थान, आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शोध करें. उन्होंने यह भी कहा कि अन्य क्षेत्रों में शोध भी समान रूप से महत्वपूर्ण है.

