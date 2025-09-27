TVK Vijay rally Stampede: करूर भगदड़ पर PM मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं

Karur Stampede at Vijay rally: तमिलनाडु के करूर में शनिवार को दर्दनाक हासदा हुआ है. ये हादसा तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) के प्रमुख विजय की रैली के दौरान हुई जब भारी भीड़ रैली में जमा हुई तो कई लोग और बच्चे दबाव में आकर बेहोश हो गए. हालात बिगड़ते देख विजय को अपना भाषण रोकना पड़ा.
इस हादसे में अब तक 31 लोगों की मारे जाने की आशंका है. कई लोग घायल भी हुए हैं. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए प्रभावित लोगों को तुरंत इलाज देने के निर्देश दिए हैं. डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी और जिला कलेक्टर ने अस्पताल जाकर हालात का जायजा लिया है.
स्टालिन ने सेंथिल बालाजी, स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम, जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया है. मंत्री अंबिल महेश को भी तिरुचिरापल्ली से मदद भेजने का निर्देश दिया गया है.
भगदड़ के बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया. पानी की बोतलें बांटी गईं और मेडिकल टीमों को फौरन तैनात किया गया. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है.
तमिलनाडु में हुए हादसे से जुड़ी सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी के लिए Aajtak के इस लाइव पेज से जुड़े रहें.
तमिलनाडु के राज्यपाल रविन्द्र नारायण रवि ने करूर में विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा, 'करूर में राजनीतिक रैली के दौरान बच्चों सहित मासूम लोगों की दुखद मौत से मैं गहरे दुख में हूं. इस शोक की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं.'
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु के करूर जिले में हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है.
करूर के विधायक सेंथिल बालाजी ने करूर भगदड़ की घटना के बाद तत्काल चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि स्थिति को संभालने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं. नमक्कल और सलेम जिलों के डॉक्टरों को करूर में इलाज के लिए बुलाया गया है और वे भी रास्ते में हैं. हमने निजी अस्पतालों को सलाह दी है कि भगदड़ के कारण हुए दाखिले के लिए कोई चार्ज न लें.
तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने करूर में हुई दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि मासूम लोगों की जान जाने की खबर से दिल हिल जाता है.
उन्होंने कहा कि करूर में हुई घटना में मासूम लोगों की जान जाने की खबर दिल को हिला देती है और अपार दुख पहुंचाती है.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के करूर में हुई दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है.
अमित शाह ने कहा, 'तमिलनाडु के करूर में भगदड़ में हुई दुखद जनहानि से मैं गहरे दुख में हूं. मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं.' साथ ही गृहमंत्री ने सभी घायलों के जल्दी ठीक होने की भी कामना की है.
बीजेपी के तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई ने करूर में हुई भगदड़ की घटना पर DMK सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने इस हादसे को दुखदायी बताया है.
अन्नामलाई ने कहा, 'करूर में तमिलगा वेत्त्री कज़गम के नेता विजय की सभा में भगदड़ के कारण बच्चों सहित लगभग 40 लोगों के जान गंवाने की खबर गहरे झटके देने वाली और दुखदायी है. कई अन्य लोग घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं.'
उन्होंने तमिलनाडु सरकार से सभी प्रभावितों के लिए उचित इलाज सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है.
BJP नेता ने सुरक्षा व्यवस्था की कमी को लेकर कड़ी आलोचना करते हुए कहा, 'किसी भी राजनीतिक पार्टी की सभा के लिए यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या का सही अनुमान लगाए, उसके अनुसार उपयुक्त स्थान चुने और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करे.'
अन्नामलाई ने यह भी कहा कि विजय की सभा के दौरान बिजली गुल होने की भी रिपोर्ट आई है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार और पुलिस का इस तरह लापरवाही से काम करना अत्यधिक निंदनीय है.
AIADMK के नेता ई पलानीस्वामी ने करूर में हुई भगदड़ की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने इस हादसे को 'चौंकाने वाला और दुखदायी' बताया है.
करूर के विधायक सेंथिल बालाजी का दावा है कि अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में 31 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के करूर में रैली के दौरान हुई दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने मासूम लोगों की मौत को दिल दहलाने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में उनके साथ पूरा देश खड़ा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के करूर में हुए हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली के दौरान हुई यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दुखदायी है. मेरे विचार उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है.'
पट्टाली मक्कल कच्ची (PMK) के प्रेसिडेंट अंबुमणि रामदास ने करूर में अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ के दौरान लोगों की मौत को चौंकाने वाला बताया है. उन्होंने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.
अंबुमणि ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. PMK प्रेसिडेंट ने कहा कि चुनावी सभा में 31 से अधिक लोगों की मौत किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराई जा सकती. उन्होंने रैली की व्यवस्था और पुलिस की भीड़ नियंत्रण में कमियों को इस त्रासदी का कारण बताया.
तमिलनाडु में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि वह घटनास्थल पर रविवार को जाएंगे. उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए इसे चिंताजनक बताया है.