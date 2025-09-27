TVK Vijay rally Stampede: करूर भगदड़ पर PM मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं

Karur Stampede at Vijay rally: तमिलनाडु के करूर में शनिवार को दर्दनाक हासदा हुआ है. ये हादसा तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) के प्रमुख विजय की रैली के दौरान हुई जब भारी भीड़ रैली में जमा हुई तो कई लोग और बच्चे दबाव में आकर बेहोश हो गए. हालात बिगड़ते देख विजय को अपना भाषण रोकना पड़ा.

इस हादसे में अब तक 31 लोगों की मारे जाने की आशंका है. कई लोग घायल भी हुए हैं. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए प्रभावित लोगों को तुरंत इलाज देने के निर्देश दिए हैं. डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी और जिला कलेक्टर ने अस्पताल जाकर हालात का जायजा लिया है.

स्टालिन ने सेंथिल बालाजी, स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम, जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया है. मंत्री अंबिल महेश को भी तिरुचिरापल्ली से मदद भेजने का निर्देश दिया गया है.

भगदड़ के बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया. पानी की बोतलें बांटी गईं और मेडिकल टीमों को फौरन तैनात किया गया. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है.

तमिलनाडु में हुए हादसे से जुड़ी सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी के लिए Aajtak के इस लाइव पेज से जुड़े रहें.