लाइव अपडेट

TVK Vijay rally Stampede: करूर भगदड़ पर PM मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं

aajtak.in | नई दिल्ली | 27 सितंबर 2025, 10:16 PM IST

Vijay Karur Rally Stampede Live Updates: तमिलनाडु के करूर में अभिनेता-राजनेता विजय की चुनावी रैली के दौरान भगदड़ मच गई. इस हादसे में 31 लोगों की मौत की आशंका है और कई लोग घायल हुए हैं. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे पर दुख जताते हुए इसे चिंताजनक बताया है.

तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में मची भगदड़ में हुई कई लोगों की मौत (Photo: PTI) तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में मची भगदड़ में हुई कई लोगों की मौत (Photo: PTI)

Karur Stampede at Vijay rally: तमिलनाडु के करूर में शनिवार को दर्दनाक हासदा हुआ है. ये हादसा तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) के प्रमुख विजय की रैली के दौरान हुई जब भारी भीड़ रैली में जमा हुई तो कई लोग और बच्चे दबाव में आकर बेहोश हो गए. हालात बिगड़ते देख विजय को अपना भाषण रोकना पड़ा. 

इस हादसे में अब तक 31 लोगों की मारे जाने की आशंका है. कई लोग घायल भी हुए हैं. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए प्रभावित लोगों को तुरंत इलाज देने के निर्देश दिए हैं. डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी और जिला कलेक्टर ने अस्पताल जाकर हालात का जायजा लिया है. 

स्टालिन ने सेंथिल बालाजी, स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम, जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया है. मंत्री अंबिल महेश को भी तिरुचिरापल्ली से मदद भेजने का निर्देश दिया गया है.

भगदड़ के बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया. पानी की बोतलें बांटी गईं और मेडिकल टीमों को फौरन तैनात किया गया. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है.

तमिलनाडु में हुए हादसे से जुड़ी सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी के लिए Aajtak के इस लाइव पेज से जुड़े रहें.

10:16 PM (8 सेकंड पहले)

Tamil Nadu rally stampede LIVE: तमिलनाडु के राज्यपाल रविन्द्र नारायण रवि ने करूर हादसे पर जताया शोक

Posted by :- Anurag

तमिलनाडु के राज्यपाल रविन्द्र नारायण रवि ने करूर में विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा, 'करूर में राजनीतिक रैली के दौरान बच्चों सहित मासूम लोगों की दुखद मौत से मैं गहरे दुख में हूं. इस शोक की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं.'


 

10:07 PM (9 मिनट पहले)

Tamil Nadu Rally Stampede Live: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करूर हादसे पर व्यक्त किया दुख

Posted by :- Anurag

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु के करूर जिले में हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है.

 

10:05 PM (10 मिनट पहले)

Tamil Nadu Vijay Rally Stampede: सेंथिल बालाजी बोले - इलाज के लिए डॉक्टर बुलाए गए

Posted by :- Anurag

करूर के विधायक सेंथिल बालाजी ने करूर भगदड़ की घटना के बाद तत्काल चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि स्थिति को संभालने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं. नमक्कल और सलेम जिलों के डॉक्टरों को करूर में इलाज के लिए बुलाया गया है और वे भी रास्ते में हैं. हमने निजी अस्पतालों को सलाह दी है कि भगदड़ के कारण हुए दाखिले के लिए कोई चार्ज न लें. 
 

10:00 PM (15 मिनट पहले)

Actor Vijay Rally Stampede Live Updates: रजनीकांत ने करूर हादसे पर जताया शोक

Posted by :- Anurag

तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने करूर में हुई दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि मासूम लोगों की जान जाने की खबर से दिल हिल जाता है. 

उन्होंने कहा कि करूर में हुई घटना में मासूम लोगों की जान जाने की खबर दिल को हिला देती है और अपार दुख पहुंचाती है. 

 

9:58 PM (18 मिनट पहले)

Vijay Karur Rally Stampede Live: गृह मंत्री अमित शाह ने करूर हादसे पर व्यक्त किया दुख

Posted by :- Anurag

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के करूर में हुई दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है.

अमित शाह ने कहा, 'तमिलनाडु के करूर में भगदड़ में हुई दुखद जनहानि से मैं गहरे दुख में हूं. मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं.' साथ ही गृहमंत्री ने सभी घायलों के जल्दी ठीक होने की भी कामना की है.

 

9:55 PM (20 मिनट पहले)

TVK Vijay Rally Updates: BJP नेता अन्नामलाई ने करूर हादसे पर DMK सरकार को घेरा

Posted by :- Anurag

बीजेपी के तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई ने करूर में हुई भगदड़ की घटना पर DMK सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने इस हादसे को दुखदायी बताया है. 

अन्नामलाई ने कहा, 'करूर में तमिलगा वेत्त्री कज़गम के नेता विजय की सभा में भगदड़ के कारण बच्चों सहित लगभग 40 लोगों के जान गंवाने की खबर गहरे झटके देने वाली और दुखदायी है. कई अन्य लोग घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं.'

उन्होंने तमिलनाडु सरकार से सभी प्रभावितों के लिए उचित इलाज सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है.

BJP नेता ने सुरक्षा व्यवस्था की कमी को लेकर कड़ी आलोचना करते हुए कहा, 'किसी भी राजनीतिक पार्टी की सभा के लिए यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या का सही अनुमान लगाए, उसके अनुसार उपयुक्त स्थान चुने और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करे.'

अन्नामलाई ने यह भी कहा कि विजय की सभा के दौरान बिजली गुल होने की भी रिपोर्ट आई है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार और पुलिस का इस तरह लापरवाही से काम करना अत्यधिक निंदनीय है.

 

9:50 PM (25 मिनट पहले)

Tamil Nadu Rally Stampede Live: AIADMK नेता पलानीस्वामी ने करूर हादसे पर जताया शोक

Posted by :- Anurag

AIADMK के नेता ई पलानीस्वामी ने करूर में हुई भगदड़ की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने इस हादसे को 'चौंकाने वाला और दुखदायी' बताया है. 
 

9:48 PM (28 मिनट पहले)

Karur Stampede update: करूर MLA सेंथिल बालाजी का दावा - भगदड़ के दौरान 31 की मौत

Posted by :- Anurag

करूर के विधायक सेंथिल बालाजी का दावा है कि अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में 31 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

इनपुट: प्रमोद

9:44 PM (32 मिनट पहले)

Actor Vijay Rally Stampede: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करूर हादसे पर व्यक्त किया दुख

Posted by :- Anurag

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के करूर में रैली के दौरान हुई दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने मासूम लोगों की मौत को दिल दहलाने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में उनके साथ पूरा देश खड़ा है. 

 

9:36 PM (39 मिनट पहले)

Vijay rally stampede in Tamil Nadu: प्रधानमंत्री मोदी ने करूर हादसे पर जताया दुख

Posted by :- Anurag

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के करूर में हुए हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली के दौरान हुई यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दुखदायी है. मेरे विचार उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है.'

 

9:33 PM (42 मिनट पहले)

Actor Vijay Rally Stampede: PMK के प्रेसिडेंट अंबुमणि रामदास ने भगदड़ पर उच्चस्तरीय जांच की मांग

Posted by :- Anurag

पट्टाली मक्कल कच्ची (PMK) के प्रेसिडेंट अंबुमणि रामदास ने करूर में अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ के दौरान लोगों की मौत को चौंकाने वाला बताया है. उन्होंने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. 

अंबुमणि ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. PMK प्रेसिडेंट ने कहा कि चुनावी सभा में 31 से अधिक लोगों की मौत किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराई जा सकती. उन्होंने रैली की व्यवस्था और पुलिस की भीड़ नियंत्रण में कमियों को इस त्रासदी का कारण बताया.

 

9:28 PM (48 मिनट पहले)

Actor Vijay Rally Stampede: घटनास्थल पर कल जाएंगे CM स्टालिन

Posted by :- Anurag

तमिलनाडु में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि वह घटनास्थल पर रविवार को जाएंगे. उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए इसे चिंताजनक बताया है.

