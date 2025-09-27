scorecardresearch
 

Feedback

10 हजार की उम्मीद थी, एक्टर विजय की एक झलक पाने को उमड़ आए थे 50 हजार फैंस!

तमिलनाडु के करुर में विजय की रैली में 20 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं. कई लोग बेहोश हो गए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. सीएम स्टालिन ने जांच के आदेश दिए और रविवार को करुर दौरे पर जाएंगे.

Advertisement
X
एक्टर विजय जब भाषण दे रहे थे तब बताया जा रहा है कि भगदड़ मच गई. (Photo- Screengrab)
एक्टर विजय जब भाषण दे रहे थे तब बताया जा रहा है कि भगदड़ मच गई. (Photo- Screengrab)

तमिलनाडु के करुर में शनिवार को टीवीके प्रमुख और अभिनेता से नेता बने विजय की चुनावी रैली में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई. इस घटना में 20 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं. आयोजकों ने पहले 10,000 लोगों के आने की उम्मीद जताई थी, लेकिन करीब 50,000 लोग मात्र 1.20 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में इकट्ठा हो गए.

भारी भीड़ के बीच कई कार्यकर्ता और बच्चे दबाव के कारण बेहोश हो गए. स्थिति बिगड़ने पर विजय ने अपना भाषण बीच में रोक दिया और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने भीड़ से एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने को कहा और पानी की बोतलें वितरित करवाईं.

घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी और जिला कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया. इस बीच, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

सम्बंधित ख़बरें

तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में मची भगदड़ में हुई कई लोगों की मौत (Photo: PTI)
'हालात चिंताजनक', विजय की रैली में भगदड़ पर बोले सीएम स्टालिन, कल करूर जाएंगे 
TVK Rally
LIVE: एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 20 लोगों की मौत की आशंका 
Daring kidnap caught on camera, son snatched away from father.s hand
पिता की आंख में डाला मिर्ची पाउडर, गोद से 4 साल के मासूम को छीनकर फरार, Video 
SC_Taminadu_Statue
"सरकारी पैसे से नेताओं का गुणगान मंजूर नहीं" SC की टिप्पणी  
Tamil Nadu Education Minister Anbil Mahesh
'शिक्षा नीति पर जिद न दिखाएं, फंड जारी करें', तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री की केंद्र से अपील 

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना को "चिंताजनक" बताया और तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने सेंथिल बालाजी, स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमणियन और जिला कलेक्टर से बात की और तिरुचिरापल्ली के मंत्री अंबिल महेश को तुरंत मदद के लिए भेजा. स्टालिन रविवार को करुर का दौरा करेंगे.

Advertisement

हादसे के दौरान एक 9 साल की बच्ची लापता हो गई. विजय ने पुलिस और अपने कार्यकर्ताओं से बच्ची की तलाश में मदद करने की अपील की. कई लोगों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और मेडिकल टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement