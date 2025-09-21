TVK चीफ विजय ने रैलियों के लिए शर्तें लगाने पर DMK सरकार को घेरा, कहा- लोग मेरे साथ हैं

तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की राज्यव्यापी 'थैझागा वेत्री कझगम' अभियान के दूसरे दिन, अभिनेता से राजनेता बने विजय ने डीएमके पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला. विजय ने दावा किया कि वह राजनीति में नए नहीं हैं और 2011 में ही इस जिले में पीड़ित मछुआरों के समर्थन में बैठक आयोजित कर चुके हैं.

उन्होंने कहा, 'विजय हमेशा से मछुआरों का दोस्त रहा है. मैंने मदुरै में मछुआरों पर अत्याचारों के बारे में बात की थी. क्या यह गलत था? यह आज की बात नहीं है. हमने 2011 में मछुआरों पर हमलों की निंदा करने के लिए एक बैठक आयोजित की थी. विजय का राजनीति के मैदान में उतरना नया नहीं है. यह लंबे समय से चल रहा है. पहले यह विजय मक्कल इयक्कम (थलपति विजय का सामाजिक कल्याण संगठन) था, लेकिन अब यह जनता के साथ खड़े होने के लिए विजय मक्कल इयक्कम नाम की राजनीतिक पार्टी है. जो समझने वाले समझ जाएं.'

श्रीलंकाई तमिलों के साथ खड़े होना जरूरी: विजय

फिर उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई तमिलों के साथ खड़े होना मछुआरों के साथ खड़े होने जितना ही महत्वपूर्ण है और बीजेपी पर तमिल मछुआरों को भारतीय मछुआरों से अलग करने का आरोप लगाया. विजय ने कहा 'अपने नेता को खोने के बाद संघर्ष कर रहे श्रीलंकाई तमिलों के साथ खड़े होना उतना ही जरूरी है. हम सिर्फ एक साधारण पत्र लिखकर चुप नहीं बैठ सकते. दूसरे मछुआरे भारतीय मछुआरे हैं, जबकि हमारे मछुआरे तमिल मछुआरे कहलाते हैं. हम इस तरह भेदभाव करने वाले फासीवादी बीजेपी नहीं हैं. हमें एक स्थायी समाधान चाहिए और यह हमारा एजेंडा है.'

डीएमके मेरी रैलियों को कर रही प्रतिबंधित: विजय

टीवीके नेता ने मुख्यमंत्री एके स्टालिन की ल की विदेश यात्राओं की आलोचना की और सवाल उठाया कि क्या ये यात्राएं निवेश लाने के लिए हैं या विदेशी देशों में परिवार के निवेश के लिए. विजय ने कहा, 'जब मैं आरियालुर गया था, तो बिजली काट दी गई और त्रिची में जब मैं बोलहाने की कोशिश कर रहा था, तो स्पीकर के तार काट दिए गए. मैं समझ नहीं पा रहा सीएम साहब, उदाहरण के तौर पर अगर आरएसएस नेता या पीएम मोदी या गृह मंत्री यहां आते हैं तो क्या आप ऐसी शर्तें लगाएंगे? बिजली काटेंगे? तार काटेंगे? ये सब उनके साथ क्यों नहीं आजमाते?'

DMK और BJP के आपस में हैं गुप्त संबंध: विजय

टीवीके नेता ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को चुनौती देते हुए आगे कहा, 'आप कर ही नहीं सकते न? आपका बेसमेंट हिल जाएगा न? लेकिन आपके बीजेपी के साथ गुप्त संबंध हैं. उन्होंने एक नियम बनाया है कि मुझे बस के अंदर रहना चाहिए, हाथों को सिर्फ एक स्तर तक उठाना चाहिए और चलना चाहिए. जनता से मुस्कुराना मत, हाथ हिलाना मत. लेकिन ये कॉमेडी है और मैं तो बस मजा ले रहा हूं. मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूं, सीएम साहब, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं?'

