सुनसान जगह से महिला को उठा ले गया था ट्रक ड्राइवर... वीडियो वायरल हुआ तो मचा बवाल, अब पकड़ा गया आरोपी

ओडिशा में भद्रक जिले में नेशनल हाइवे-16 पर चारम्पा आउटपोस्ट के पास एक डरावनी घटना ने सनसनी मचा दी. यहां बारिश के बीच एक महिला एक सुनसान जगह पर शेड के नीचे खड़ी थी. सड़क से जा रहे ट्रक ड्राइवर की नजर महिला पर पड़ी. उसने बैक गियर लगाकर ट्रक पीछे किया, फिर रोका और उतरकर महिला को जबरन ट्रक में उठा लाया.

महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी. ड्राइवर ने उसका अपहरण कर शारीरिक शोषण किया. घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया. अब पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर का पता लगाकर उसे अरेस्ट कर लिया है.

भद्रक पुलिस का कहना है कि आरोपी ट्रक ड्राइवर की पहचान मोहम्मद सद्दाम हुसैन के रूप में हुई है, जो क्योंझर जिले के झुमपुरा से गिरफ्तार हुआ है. उसकी गिरफ्तारी के साथ ट्रक भी जब्त कर लिया गया है. भद्रक के पुलिस अधीक्षक (SP) मनोज राउत के निर्देश पर दो पुलिस टीमों का गठन किया गया था. टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर आरोपी का पता लगाया.

पुलिस का कहना है कि घटना रात के समय हुई थी, जब महिला बारिश से बचने के लिए सड़क किनारे स्थित एक दुकान के बरामदे में खड़ी थी. इसी दौरान आरोपी ड्राइवर ट्रक को रोककर महिला को जबरन उठा लिया था और ट्रक लेकर फरार हो गया था. पीड़ित महिला मदद के लिए चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन आसपास कोई मौजूद नहीं था.

इस घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया. सोशल मीडिया पर लोग सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे. मामला पुलिस तक पहुंचा तो छानबीन शुरू की गई. जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने ट्रक को झुमपुरा में ट्रेस किया और आरोपी को पकड़ लिया. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी ने महिला का शारीरिक शोषण किया और उसे सुनसान इलाके में छोड़ दिया. पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा है, स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

घटना को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा?

भद्रक के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) अरुप अभिषेक बेहरा ने बताया कि मामले की शिकायत मिलने के तुरंत बाद टीमों का गठन किया गया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक को ट्रेस किया, जो धामरा पोर्ट से लोहा या कोयला लेकर जा रहा था. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, ट्रक भी जब्त किया है. साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज देखकर पुष्टि होती है कि ट्रक चालक ने महिला का यौन उत्पीड़न के इरादे से अपहरण किया था. आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

