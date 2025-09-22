scorecardresearch
 

तिरुमाला: तिरुपति मंदिर को दान में मिले 15 गोल्ड मेडल और 2 चांदी की प्लेट

श्री संस्थान गोकर्ण पार्टगली जीवोत्तम मठ के पीठाधीश्वर श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी ने तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को एक भव्य भेंट अर्पित की है. उन्होंने ₹1.80 करोड़ के 15 सोने के मेडल और दो चांदी की प्लेट दान की हैं.

तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी को दान में मिले 15 गोल्ड मेडल. (photo: ITG)
श्री संस्थान गोकर्ण पार्टगली जीवोत्तम मठ के पीठाधीश्वर श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी ने सोमवार को तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 1.80 करोड़ रुपये की लागत के 15 गोल्ड मेडल और दो चांदी की प्लेट दान की हैं. दान दी गई सोने के मेडल और चांदी की प्लेट के अनुमानित कीमत 1.80 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी ने मंदिर के रंगनायकुला मंडपम में ये भेंट मंदिर के पेशकर रामकृष्ण को सौंपी गई है. इस दौरान मंदिर के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. ये भेंट भगवान वेंकटेश्वर के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और भक्ति को दर्शाती है. स्वामीजी की यह उदारता भक्तों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी श्री संस्थान गोकर्ण पार्टगली जीवोत्तम मठ के पीठाधीश्वर हैं. ये मठ अपनी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है. स्वामीजी अक्सर अपनी यात्राओं के दौरान धार्मिक स्थलों पर दान करते हैं. उनका ये कार्य समाज के लिए प्रेरणा है.

तिरुमाला मंदिर का महत्व

तिरुमाला स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर दुनिया भर में अपनी भव्यता और महत्व के लिए जाना जाता है. हर साल करोड़ों भक्त यहां भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए आते हैं. ये मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और धनी मंदिरों में से एक है.

