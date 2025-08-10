scorecardresearch
 

समुद्र में मौज-मस्ती और स्नान के दौरान तीन युवकों की मौत, हाई टाइड की वजह से हादसा

ओडिशा के चंद्रभागा बीच पर रविवार को समुद्र में नहाने गए तीन युवकों की डूबकर मौत हो गई. हादसा हाई टाइड के दौरान हुआ, जिसमें दो युवक भुवनेश्वर और एक कटक का निवासी था. फायर ब्रिगेड और बीच गार्ड्स ने उन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पूर्णिमा के कारण समुद्र में तेज लहरें चल रही थीं.

समुद्र में तीन युवक डूबे (Photo: Representational )
समुद्र में तीन युवक डूबे (Photo: Representational )

ओडिशा के पुरी में रविवार को समुद्र में स्नान के दौरान तीन युवकों की डूबकर मौत हो गई. यह हादसा प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर के पास स्थित चंद्रभागा बीच पर हुआ. पुलिस के अनुसार, मृतकों में दो युवक भुवनेश्वर के रहने वाले थे जबकि तीसरा युवक कटक से आया था.

हाई टाइड की वजह से डूबे तीन युवक

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा रविवार दोपहर उस समय हुआ जब तीनों युवक चंद्रभागा बीच के इको रिट्रीट सेंटर के पास समुद्र में स्नान कर रहे थे. इसी दौरान समुद्र में तेज़ ज्वार (हाई टाइड) आया और लहरें दो युवकों को बहा ले गईं. तीसरा युवक पास के ही एक अन्य स्थान पर डूब गया.

घटना की सूचना मिलते ही बीच पर तैनात फायर ब्रिगेड के जवान और सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचे. कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को समुद्र से बाहर निकाला गया और तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है चंद्रभागा बीच

स्थानीय लोगों का कहना है कि चंद्रभागा बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए मशहूर है, लेकिन रविवार को समुद्र की लहरें बेहद उग्र थीं. दरअसल, पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार अधिक तेज़ होता है, जिससे लहरों की ताकत बढ़ जाती है. यही वजह रही कि अनुभवी तैराक भी इन लहरों का सामना नहीं कर सके.

इस हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो समुद्र स्नान के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें और लाइफगार्ड द्वारा तय सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर न जाएं. साथ ही, मौसम और समुद्री ज्वार के हालात की जानकारी लेकर ही बीच पर जाएं.

पुरी और कोणार्क के समुद्र तट हर साल हजारों सैलानियों को आकर्षित करते हैं, लेकिन ऐसे हादसे यह याद दिलाते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ समुद्री लहरों की ताकत को भी कम करके नहीं आंकना चाहिए. 

 

---- समाप्त ----
