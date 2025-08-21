scorecardresearch
 

Feedback

'शेर हमेशा शेर ही रहता है...', विजय ने 2026 के चुनावों में DMK, BJP के साथ गठबंधन से किया इनकार

एक्टर विजय ने मदुरै में आयोजित एक रैली में ऐलान किया कि उनकी पार्टी तमिलगा वेंट्री कझगम 2026 के तमिलनाडु चुनावों में बीजेपी और डीएमके के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी.

Advertisement
X
एक्टर विजय ने गठबंधन नहीं करने का किया ऐलान (Photo: File/ITG)
एक्टर विजय ने गठबंधन नहीं करने का किया ऐलान (Photo: File/ITG)

एक्टर विजय ने तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है. मदुरै में तमिलगा वेंट्री कझगम की दूसरी राज्य स्तरीय बैठक में उन्होंने बीजेपी और डीएमके के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया है. विजय ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी 'गुलाम गठबंधन' का हिस्सा नहीं बनेगी और वह स्व-सम्मान के साथ गठबंधन करेंगे.

एक्टर विजय ने बीजेपी को 'फासीवादी' और डीएमके को 'जहरीला' बताया है . उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी एकमात्र वैचारिक दुश्मन है, जबकि डीएमके सियासी दुश्मन है. 

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमिलनाडु की जरूरतों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया, जैसे कि नीट को रद्द करना और श्रीलंका द्वारा पकड़े गए मछुआरों को छुड़ाना. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है.

सम्बंधित ख़बरें

वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर SC 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा
CPI और तमिल एक्टर विजय ने भी किया वक्फ कानून का विरोध, SC में दायर की याचिका 
Vijay Raaz
एक्टर विजय राज को मिली क्लीनचिट, यौन उत्पीड़न केस में हुए बरी, क्रू मेंबर ने लगाए थे आरोप 
के. अन्नामलाई- फाइल फोटो
एयरपोर्ट से एक्टर विजय और एक्ट्रेस त्रिशा की फोटो वायरल, तमिलनाडु भाजपा प्रमुख ने DMK को घेरा 
vijay
एक्टर विजय की पार्टी TVK को चुनाव आयोग से हरी झंडी, 2026 में तमिलनाडु इलेक्शन लड़ने की तैयारी 
तमिलनाडु की दोहरे अंकों की आर्थिक वृद्धि पर TRB राजा ने विपक्ष पर बोला हमला (Photo: Instagram/@TRBRajaa)
'तमिलनाडु के विकास से जलने की जरूरत नहीं', मंत्री राजा ने पलानीस्वामी पर कसा तंज 

एआईएडीएमके पर सवाल...

एक्टर विजय ने पहली बार एआईएडीएमके की भी आलोचना की. उन्होंने सवाल उठाया कि एमजीआर द्वारा शुरू की गई पार्टी की सुरक्षा कौन कर रहा है और यह पार्टी अब कैसी है. उन्होंने एआईएडीएमके पर बीजेपी के साथ संबंधों को लेकर भी कटाक्ष किया और कहा कि जब भी कोई छापा पड़ता है, तो नेता दिल्ली जाकर नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, और उसके बाद मुद्दे शांत हो जाते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु चुनाव: बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे एक्टर विजय, अपनी पार्टी TVK से सीएम फेस बने

मुख्यमंत्री पर निशाना

विजय ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी निशाना बनाया. उन्होंने महिलाओं को 1000 रुपये देने पर सवाल उठाया और कहा कि क्या यह उन महिलाओं की आवाज सुनने के लिए काफी है, जो रो रही हैं? उन्होंने स्टालिन पर महिलाओं, परंधुर एयरपोर्ट के किसानों और मछुआरों को धोखा देने का आरोप लगाया.

यह भी पढ़ें: 'तमिलनाडु के विकास से जलने की जरूरत नहीं', मंत्री राजा ने पलानीस्वामी पर कसा तंज

विजय ने कहा कि उनकी पार्टी तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने खुद को 'शेर' बताते हुए कहा कि जंगल में केवल एक ही शेर होता है और शेर हमेशा शेर रहता है. उन्होंने 1967 और 1977 के चुनाव परिणामों की पुनरावृत्ति की बात करते हुए कहा कि 2026 में इतिहास खुद को दोहराएगा. उन्होंने यह भी कहा कि वह राजनीति में अपनी 'बाजार' खोने के बाद नहीं आए हैं, बल्कि लोगों की सेवा के लिए आए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement