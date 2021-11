Rain Today: चेन्नई में भारी बारिश से बिगड़े हालात, स्कूल बंद, बाढ़ का अलर्ट जारी

Tamilnadu Rain and Flood Updates: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में देर रात से भारी बारिश (Heavy Rain) का सिलसिला जारी है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं. लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है. जिसके चलते यातायात भी प्रभावित है. अधिकारियों ने चेन्नई के कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है.

प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त है. मौसम विभाग (IMD) की ओर से कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए एनडीआरएफ को बैकअप पर रखा गया है. वहीं, भारी बारिश (Heavy Rainfall) के कारण शिक्षा विभाग ने प्रभावित जिलों के स्कूलों में छुट्‌टी की घोषणा कर दी है.

Extremely heavy rainfall has been recorded in Chennai city today due to a cyclonic circulation. Heavy rainfall expected in coastal areas of Andhra Pradesh and Tamil Nadu from 9-11th November due to northeast monsoon: RK Jenamani, IMD-Delhi pic.twitter.com/p64xYghxgN