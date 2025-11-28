तमिलनाडु: अश्लील डांस पर तालियां बजाकर मजे लेते दिखे मंत्री पेरियाकरुप्पन, विपक्ष ने घेरा

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उधयनिधि स्टालिन के जन्मदिन समारोह में बेहद कम कपड़ों में लड़कियों के डांस परफॉर्मेंस का एक वीडियो वायरल होने के बाद डीएमके सरकार में मंत्री एस पेरियाकरुप्पन विवादों में फंस गए हैं. वीडियो में मंत्री सामने की पंक्ति में बैठकर जोर-जोर से तालियां बजाते और डांसरों को मंच से नीचे बुलाकर पास में डांस करवाते नजर आ रहे हैं.
वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि डांस ट्रूप के प्रदर्शन के दौरान मंत्री पेरियाकरुप्पन हाथ के इशारे से लड़कियों को स्टेज से नीचे आने और उनके करीब डांस करने का संकेत कर रहे हैं. इसके बाद डांसर उनके सामने आकर नाचती दिख रही हैं और मंत्री खूब आनंद लेते हुए तालियां बजा रहे हैं. इस घटना पर भाजपा और एआईएडीएमके ने तीखा हमला बोला है.
கேளிக்கைகளில் மட்டுமே மூழ்கி களிப்புறுவதற்கு அரசுப் பதவி எதற்கு?— BJP Tamilnadu (@BJP4TamilNadu) November 27, 2025
எவ்வித தகுதியுமின்றி வாரிசு அடிப்படையில் மட்டுமே இன்று துணை முதல்வர் பதவியில் அமர்ந்திருக்கும் ஒருவரின் பிறந்தநாளை மூத்த அமைச்சர்கள் கொண்டாடுவது என்பதே அடிமைத்தனத்தின் உச்சம். இதில் அந்த விழாவை ஆபாச விழாவாக மாற்றி… pic.twitter.com/TaVud0aksU
तमिलनाडु भाजपा ने इसे 'गंभीर अपमान' करार देते हुए सवाल उठाया कि, 'जब राज्य के नेता ही अर्धनग्न महिलाओं को बुलाकर पास में नचवाएं और मजा लें, तो तमिलनाडु की महिलाएं अपनी शिकायत किससे करेंगी?' एआईएडीएमके नेता पासुपति सेंथिल ने डीएमके नेता पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'लगता है आपको बड़े करुप्पन का पुराना इतिहास पता नहीं है. अच्छा हुआ ये दिन में हुआ, वरना रात में क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं.'
सोशल मीडिया पर भी एस पेरियाकरुप्पन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. एक यूजर ने लिखा, 'यही है डीएमके का नारीवाद और सम्मान? शर्मनाक!' दूसरे ने कहा, 'गंदे लोग, इनके लिए तमिल संस्कृति यही है क्या?' कुछ यूजर्स ने मंत्री का पुराना वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं. डीएमके की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.