तमिलनाडु: अश्लील डांस पर तालियां बजाकर मजे लेते दिखे मंत्री पेरियाकरुप्पन, विपक्ष ने घेरा

तमिलनाडु के मंत्री एस. पेरियाकरुप्पन उपमुख्यमंत्री उधयनिधि स्टालिन के जन्मदिन समारोह में लड़कियों के अश्लील डांस पर तालियां बजाते और इशारे से उन्हें पास बुलाकर नचवाते दिखे. इसका वीडियो वायरल होने पर बीजेपी और एआईडीएमके ने मंत्री के चरित्र पर सवाल उठाए और इसे डीएमके का नकली नारीवाद करार दिया.

अश्लील डांस पर तालियां बजाकर मजे लेते दिखे तमिलनाडु के मंत्री एस पेरियाकरुप्पन. (Screenshot)
अश्लील डांस पर तालियां बजाकर मजे लेते दिखे तमिलनाडु के मंत्री एस पेरियाकरुप्पन. (Screenshot)

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उधयनिधि स्टालिन के जन्मदिन समारोह में बेहद कम कपड़ों में लड़कियों के डांस परफॉर्मेंस का एक वीडियो वायरल होने के बाद डीएमके सरकार में मंत्री एस पेरियाकरुप्पन विवादों में फंस गए हैं. वीडियो में मंत्री सामने की पंक्ति में बैठकर जोर-जोर से तालियां बजाते और डांसरों को मंच से नीचे बुलाकर पास में डांस करवाते नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि डांस ट्रूप के प्रदर्शन के दौरान मंत्री पेरियाकरुप्पन हाथ के इशारे से लड़कियों को स्टेज से नीचे आने और उनके करीब डांस करने का संकेत कर रहे हैं. इसके बाद डांसर उनके सामने आकर नाचती दिख रही हैं और मंत्री खूब आनंद लेते हुए तालियां बजा रहे हैं. इस घटना पर भाजपा और एआईएडीएमके ने तीखा हमला बोला है.

तमिलनाडु भाजपा ने इसे 'गंभीर अपमान' करार देते हुए सवाल उठाया कि, 'जब राज्य के नेता ही अर्धनग्न महिलाओं को बुलाकर पास में नचवाएं और मजा लें, तो तमिलनाडु की महिलाएं अपनी शिकायत किससे करेंगी?' एआईएडीएमके नेता पासुपति सेंथिल ने डीएमके नेता पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'लगता है आपको बड़े करुप्पन का पुराना इतिहास पता नहीं है. अच्छा हुआ ये दिन में हुआ, वरना रात में क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं.'

सोशल मीडिया पर भी एस पेरियाकरुप्पन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. एक यूजर ने लिखा, 'यही है डीएमके का नारीवाद और सम्मान? शर्मनाक!' दूसरे ने कहा, 'गंदे लोग, इनके लिए तमिल संस्कृति यही है क्या?' कुछ यूजर्स ने मंत्री का पुराना वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं. डीएमके की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
 

