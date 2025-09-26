scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री को मिलेगी मंजूरी? सुप्रीम कोर्ट में अब इस दिन सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो पाया. कोर्ट ने केंद्र सरकार से सभी हितधारकों से मिलकर स्पष्ट नीति बनाने को कहा. वहीं, ग्रीन पटाखों के निर्माण की सशर्त अनुमति दी गई, लेकिन इन्हें दिल्ली-NCR में बेचना प्रतिबंधित रहेगा. सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को करेगा, जिसमें बिक्री पर फैसला लिया जाएगा.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों के निर्माण की सशर्त अनुमति दी है (Photo: PTI)
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों के निर्माण की सशर्त अनुमति दी है (Photo: PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का कोर्ट का आदेश लागू नहीं किया जा सका है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह सभी हितधारकों से मिलकर एक स्पष्ट नीति तैयार करे, ताकि प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू किया जा सके.

CJI ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य में खनन पर प्रतिबंध था, लेकिन उससे अवैध खनन माफिया पैदा हो गए.  इसलिए पटाखों के मामले में भी संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है.

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों के निर्माण की सशर्त अनुमति दे दी है, लेकिन यह आदेश है कि इन पटाखों को दिल्ली-NCR में नहीं बेचा जाएगा. दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में फैसला करेगा. अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी.
 

सम्बंधित ख़बरें

dy chandrachud former chief justice of india cji
उमर खालिद vs पवन खेड़ा केस... जमानत न मिलने की बहस क्‍यों कभी खत्म नहीं होगी 
सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को दी बड़ी राहत
लेट पर पेनाल्टी... अब बिल्डर भी उतना ही ब्याज चुकाएगा, जितना खरीदार से लेता था! 
supreme court allows tundla ramleela festival
सुप्रीम कोर्ट ने टूंडला में रामलीला उत्सव जारी रखने की परमिशन दी, इलाहाबाद HC ने लगाई थी रोक 
सुप्रीम कोर्ट में यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र पर सुनवाई होने वाली है. (Photo- ITG)
यौन सहमति की उम्र घटाना क्यों हो सकता है खतरनाक, फिलीपींस के हवाले से समझिए 
plea over permanent commission for Women in Army
'सेना में स्थायी कमीशन पाने का बराबर मौका नहीं मिल रहा...', महिला अफसरों ने खटखटाया SC का दरवाजा 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement