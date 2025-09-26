दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री को मिलेगी मंजूरी? सुप्रीम कोर्ट में अब इस दिन सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का कोर्ट का आदेश लागू नहीं किया जा सका है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह सभी हितधारकों से मिलकर एक स्पष्ट नीति तैयार करे, ताकि प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू किया जा सके.

CJI ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य में खनन पर प्रतिबंध था, लेकिन उससे अवैध खनन माफिया पैदा हो गए. इसलिए पटाखों के मामले में भी संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है.

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों के निर्माण की सशर्त अनुमति दे दी है, लेकिन यह आदेश है कि इन पटाखों को दिल्ली-NCR में नहीं बेचा जाएगा. दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में फैसला करेगा. अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी.



