भीड़भाड़ के कारण 3-4 घंटे लेट चल रही स्पेशल ट्रेनें, रेल मंत्री वॉर रूम से कर रहे निगरानी, देखें वीडियो

भारतीय रेलवे ने बढ़ती भीड़ और बेहतर सुविधाओं के लिए वॉर रूम मॉनिटरिंग स्थापित की हैं. जानकारी के मुताबिक, 1 ट्रेन 6 घंटे की देरी से चल रही है जबकि कुछ स्पेशल ट्रेनें 3 से 4 घंटे देरी से चल रही हैं. रेलवे ने त्योहारों के समय में आने वाले यात्रियों की भीड़ की निगरानी के लिए रेल भवन में एक वॉर रूम स्थापित किया है.

बताया जा रहा है कि यह कमांड सेंटर अधिकारियों को भीड़भाड़, यात्रियों की शिकायतों और संभावित घटनाओं का तुरंत समाधान देने में मदद कर रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वॉर रूम की मॉनिटरिंग पर बताते हैं कि ट्रेनों की निगरानी में केवल 1 ट्रेन 6 घंटे की देरी से चल रही है. इसके अलावा भीड़भाड़ के कारण भी कुछ स्पेशल ट्रेनें 3 से 4 घंटे लेट हो रही हैं. रेलवे बोर्ड ने 76 स्टेशनों के लिए आदेश जारी किया है, जिन्हे RITES द्वारा डिजाइन किया जाएगा.

स्पेशल ट्रेनों से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की यात्रा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि 1.2 करोड़ यात्री स्पेशल ट्रेनों से सफर कर चुके हैं. पिछले साल के मुकाबले 50 लाख ज्यादा लोग इस बार दिवाली से लेकर छठ से पहले ट्रेन से यात्रा कर चुके हैं. आने वाले त्योहारों के लिए अधिक स्पेशल ट्रेनें टाइमटेबल में जोड़ी जाएंगी और उनकी जानकारी जल्दी दी जाएगी.

10 हजार से ज्यादा गाड़ियों को रखा गया रिजर्व



रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगर भीड़ दिखाई देती है तो तुरंत एक्स्ट्रा गाड़ियां डिप्लॉय की जाती हैं. करीब 10 हजार 700 गाड़ियों को रिजर्वेशन के हिसाब से रखा गया था. इनमें से करीब 3 हजार गाड़ियां ऐसी हैं जो बिना रिजर्वेशन के सर्च के लिए रखी थी.

