सौरव गांगुली की पत्नी डोना पहुंचीं थाने, भद्दे कमेंट्स करने वालों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली ने अपनी शिकायत में बताया कि सोशल मीडिया पर की गई भद्दी टिप्पणियों ने न सिर्फ उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया, बल्कि उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाई है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली ने ठाकुरपुकुर थाने में शिकायत दी है (File Photo- X/DonaGanguly))
कोलकाता की प्रसिद्ध ओडिशी डांसर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली ने सोशल मीडिया पर भद्दी टिप्पणी और बॉडी शेमिंग को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने ठाकुरपुकुर थाने में शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनके हालिया परफॉर्मेंस के बाद एक फेसबुक पेज ने उन्हें लगातार टारगेट किया और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की.

डोना गांगुली ने अपनी शिकायत में बताया कि वह पिछले 45 वर्षों से पेशेवर रूप से ओडिशी डांस कर रही हैं और दुनिया भर में भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती रही हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर की गई भद्दी टिप्पणियों ने न सिर्फ उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया, बल्कि उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाई है.

उन्होंने पुलिस को बताया कि यह पोस्ट न सिर्फ आपत्तिजनक थी, बल्कि जानबूझकर उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से डाली गई थी.

शिकायत के अनुसार, संबंधित फेसबुक पेज ने उनकी कई तस्वीरें पोस्ट कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और बॉडी शेमिंग करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां कीं. डोना ने पोस्ट का स्क्रीनशॉट और उस फेसबुक पेज से जुड़े एक मोबाइल नंबर की जानकारी भी पुलिस को सौंपी है.

पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि शिकायत को गंभीरता से लेते हुए साइबर टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है. शुरुआती जांच में पोस्ट और मोबाइल नंबर के आधार पर उस शख्स की पहचान की कोशिश की जा रही है जिसने यह आपत्तिजनक सामग्री अपलोड की.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि साइबर बुलिंग और डिजिटल उत्पीड़न के मामलों को लेकर विभाग सतर्क है और किसी भी तरह की ऑनलाइन बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस जल्द ही आरोपी का पता लगाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी.

