NEET-JEE पर सोनिया की सरकार को सलाह- छात्र देश का भविष्य, उनकी बात सुनें

कोरोना वायरस संकट के बीच NEET-JEE परीक्षाओं के आयोजन पर बवाल मचा हुआ है. शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने परीक्षाओं को टालने के लिए देशभर में प्रदर्शन किया, साथ ही ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया. कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी वीडियो संदेश जारी कर छात्रों का समर्थन किया.



कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने वीडियो में कहा, ‘छात्रों, मुझे आपके लिए दुख होता है क्योंकि आप सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं. आपकी परीक्षाओं को कब लिया जाना चाहिए ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी काफी जरूरी फैसला है. आप हमारा भविष्य हैं, हम आप पर निर्भर करते हैं. ऐसे में अगर आपके भविष्य से जुड़ा कोई भी फैसला होना चाहिए तो आपसे पूछकर होना चाहिए.’

Students are our future, we depend on them to build a better India, therefore, if any decision has to be taken regarding their future it is important that it is taken with their concurrence.: Congress President Smt. Sonia Gandhi #SpeakUpForStudentSafety pic.twitter.com/Jf18cmykbd