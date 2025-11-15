scorecardresearch
 

बेटे से दूसरे बेडरूम में सोने को कहा... इनकार किया तो मां ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर पीटा

कोच्चि से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां 12 साल के बच्चे के साथ उसकी मां ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर मारपीट कर दी. दरअसल, बच्चे से उसकी मां ने कहा था कि तुम दूसरे बेडरूम में जाकर सो जाओ, लेकिन बच्चा नहीं माना. वह मां के पास ही सोता था. इसी बात को लेकर मां और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पीटना शुरू कर दिया. मां ने नाखूनों से उसे खरोंच डाला.

मां ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर बेटे को पीटा. (Photo: Representational)
केरल के कोच्चि में हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां 12 साल के बच्चे को उसकी मां ने अपने बॉयफ्रेंड संग मिलकर बेरहमी से पीट दिया. वजह सिर्फ इतनी थी कि बच्चा अपनी मां से अलग होकर दूसरे कमरे में सोने के लिए तैयार नहीं हुआ. इस मामले ने लोगों को हिलाकर रख दिया.

एजेंसी के अनुसार, घटना कोच्चि के कलूर स्थित एक अपार्टमेंट की है. यहां 37 साल की महिला अपने 12 साल के बेटे के साथ रहती थी. पति से अलग होने के बाद वह यहां जॉब करती थी. कुछ महीनों से उसके जीवन में सिद्धार्थ राजीव नाम का युवक आया था, 24 साल का यूट्यूबर, जो धीरे-धीरे उसके साथ उसी अपार्टमेंट में रुकने लगा था. पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने के बाद युवक अक्सर वहीं ठहरता था.

पुलिस का कहना है कि गुरुवार की रात जब महिला और उसके बॉयफ्रेंड ने बेटे से कहा कि वह दूसरे बेडरूम में जाकर सो जाए. बच्चा चूंकि हमेशा अपनी मां के साथ ही सोता था, इसलिए उसने कमरे से बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया. इसी बात पर मां और उसके प्रेमी का गुस्सा फूट पड़ा.

यह भी पढ़ें: ससुराल पर मर्डर का इल्ज़ाम और खुद प्रेमी संग जिंदा निकली बहू, गाजीपुर पुलिस ने किया हैरान करने वाला खुलासा

रिपोर्ट के अनुसार, जब बच्चा जिद पर अड़ा रहा, तो सिद्धार्थ ने उसे धक्का दिया और पीटना शुरू कर दिया. बच्चे ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसकी मां ने भी नाखूनों से उसके सीने और शरीर पर कई जगह खरोंचें, जिससे गंभीर चोटें आईं. बच्चा चिल्लाने लगा, जिसके बाद घटना की जानकारी उसके पिता तक पहुंची.

बच्चे का पिता तुरंत अपार्टमेंट पहुंचा और उसे अस्पताल ले गया. अस्पताल प्रशासन ने बच्चे के शरीर पर चोटों और खरोंचों के निशान देख तुरंत पुलिस को सूचना दी. इसके बाद इलामक्कारा पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और बच्चे के बयान दर्ज किए. पुलिस ने इस मामले में बच्चे की मां और सिद्धार्थ दोनों के खिलाफ एक्शन लिया है. केस दर्ज कर दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है. आज शनिवार को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

