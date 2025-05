भारत में सिक्किम के विलय के 50 साल पूरे, CM प्रेम सिंह तमांग ने तिरंगा रैली निकाल मनाया देशभक्ति का जश्न

सिक्किम ने शुक्रवार को अपना 50वां राज्य दिवस मनाया और इस अवसर पर राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने राज्य के लोगों को बधाई दी. दिन की शुरुआत तमांग के नेतृत्व में एमजी मार्ग से पलजोर स्टेडियम तक तिरंगा रैली के साथ हुई. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम के लोगों को उसके राज्य दिवस पर बधाई दी तथा विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति की सराहना की. एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, 'सिक्किम के लोगों को उनके राज्य दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं! इस वर्ष यह अवसर और भी विशेष है, क्योंकि हम सिक्किम के राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं!'

उन्होंने कहा, 'सिक्किम शांत सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और मेहनती लोगों से जुड़ा हुआ है. इसने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है. इस खूबसूरत राज्य के लोग समृद्ध होते रहें.' 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ के अधीन संरक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त सिक्किम, जनमत संग्रह के बाद 16 मई के दिन 1975 में भारत में शामिल हुआ था, और तब से इस पूर्वोत्तर राज्य ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास मापदंडों पर तेजी से प्रगति की है. इस अवसर पर बोलते हुए तमांग ने राज्य की पांच दशक की यात्रा को समावेशी विकास और सांस्कृतिक संरक्षण की यात्रा बताया.

As we proudly mark 50 Glorious Years of Sikkim’s Statehood, I extend my heartiest gratitude to each and everyone who participated in the Tiranga Yatra, this morning, a powerful tribute to our shared spirit of unity, patriotism, and the unmatched bravery of our armed forces.… pic.twitter.com/6TtfLAvPb7