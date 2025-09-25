scorecardresearch
 

शिव मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं, इनके पीछे छिपा था कुछ और...IIT रुड़की की स्टडी में खुला राज!

ये रिसर्च हैरान कर देने वाली है: भारत के आठ प्रसिद्ध शिव मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन समय से ही पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की समझ के साथ बनाए गए थे. IIT रुड़की और दो अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के शोध में सामने आया है कि ये मंदिर पानी, ऊर्जा और खेती के लिहाज से सबसे उपयुक्त जगहों पर खड़े हैं. यानी हमारी धरोहर सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सतत विकास और पर्यावरणीय योजना की मिसाल भी है.

समझ‍िए प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का मेल
समझ‍िए प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का मेल

IIT रुड़की ने अमृता विश्व विद्यापीठ (भारत) और उप्साला यूनिवर्सिटी (स्वीडन) के साथ मिलकर एक दिलचस्प खोज की है. शोध में पाया गया है कि भारत के आठ प्रसिद्ध शिव मंदिर सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि ये प्राकृतिक संसाधनों के जोन के साथ भी गहराई से जुड़े हुए हैं. ये स्टडी मानविकी और सामाजिक विज्ञान संचार (नेचर पोर्टफोलियो) में प्रकाशित हुई है.

शोध में बताया गया है कि केदारनाथ (उत्तराखंड) से लेकर रामेश्वरम (तमिलनाडु) तक ये मंदिर उत्तर-दक्षिण की एक संकरी लाइन पर बने हैं, जिसे शिव शक्ति अक्ष रेखा (SSAR) कहा जाता है और ये 79°E मेरिडियन के आसपास स्थित है.

आधुनिक विज्ञान का इस्तेमाल

शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट डेटा, भू-स्थानिक मॉडलिंग और पर्यावरणीय उत्पादकता का विश्लेषण करके पाया कि SSAR जोन पानी, नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना और कृषि उत्पादन के लिए बेहद उपयुक्त है. हालांकि यह जोन पूरे अध्ययन क्षेत्र का सिर्फ 18.5% हिस्सा है, लेकिन इसमें सालाना 44 मिलियन टन चावल उत्पादन की क्षमता है और 597 GW की नवीकरणीय ऊर्जा पैदा की जा सकती है. ये भारत की मौजूदा कुल नवीकरणीय क्षमता से भी ज्यादा है. बता दें कि नवीकरणीय क्षमता उसे कहते हैं जैसे कुछ चीजें या संसाधन जो बार-बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ये प्रकृति में खुद-ब-खुद फिर से बनते रहते हैं, जैसे सूरज की ऊर्जा, हवा या पानी. 

मंदिरों के आसपास के संसाधन

शोध में यह भी देखा गया कि अलग-अलग मंदिरों के स्थान अलग-अलग प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब से चुने गए थे. उत्तर भारत के मंदिर जैसे केदारनाथ, पानी और जल विद्युत विकास के लिए अनुकूल स्थान पर हैं.  दक्षिण भारत के मंदिर, जैसे तमिलनाडु में, सोलर और विंड एनर्जी के लिए उपयुक्त हैं. शोध टीम का कहना है कि मंदिर बनाने वालों ने शायद पर्यावरण और संसाधनों की समझ के साथ ये जगहें चुनी, यानी धर्म और संसाधन योजना का मेल किया.

विशेषज्ञों की राय

प्रो. के.एस. कासिविस्वनाथन, IIT रुड़की के डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट (WRDM) के प्रमुख शोधकर्ता कहते हैं कि ये शोध हमें दिखाता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यताओं को प्रकृति और सतत विकास की गहरी समझ थी, जिसने उन्हें प्रमुख मंदिरों के लिए स्थान चुनने में मदद की.

प्रतीकवाद और व्यावहारिक ज्ञान

शोध में ये भी दिखाया गया कि मंदिरों के प्रतीक और पर्यावरणीय योजना में संबंध है. कई शिव मंदिर पांच तत्वों (पंचभूत) यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं. ये दर्शाता है कि मंदिरों का निर्माण न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि पर्यावरणीय समझ के आधार पर भी हुआ. शोधकर्ताओं का मानना है कि मंदिरों की योजना में खगोल विज्ञान और पौराणिक कथा के साथ व्यावहारिक और अनुभवजन्य ज्ञान भी शामिल था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा.

सभ्यता और सतत विकास

प्रो. कमल किशोर पंत, IIT रुड़की के डायरेक्टर कहते हैं कि पवित्र मंदिरों के स्थान के पीछे का वैज्ञानिक कारण सामने लाकर हम सिर्फ अकादमिक समझ बढ़ा रहे हैं, बल्कि यह भी दिखा रहे हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता का ज्ञान आज सतत विकास और पर्यावरणीय योजना में कैसे काम आ सकता है. यह शोध दिखाता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक-दूसरे को पूरक कर सकते हैं.

भूमि और जल की निरंतरता

इस शोध में ये भी देखा गया कि सदियों के बदलाव के बावजूद भूमि के रूप और वर्षा के पैटर्न में निरंतरता बनी हुई है. वैगई और पोरुने नदी घाटियों जैसी जगहों से मिली पुरातात्विक साक्ष्य दिखाते हैं कि मंदिर निर्माण में पानी, कृषि और स्थिर भूमि का ध्यान रखा गया था. यह साबित करता है कि मंदिर केवल धार्मिक नहीं बल्कि सभ्यता के प्रतीक भी हैं.

शोध टीम ने क्या पाया 

भबेश दास, लीड ऑथर और IIT रुड़की के रिसर्च स्कॉलर कहते हैं कि हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि प्राचीन मंदिर बनाने वाले सिर्फ श्रद्धा के आधार पर नहीं, बल्कि जमीन, पानी और ऊर्जा संसाधनों की समझ के साथ पर्यावरणीय योजनाकार भी थे. प्रो. थंगा राज चेल्लियाह, WRDM विभाग के हेड कहते हैं कि ये एक अद्भुत इंटरडिसिप्लिनरी सहयोग है, जो धरोहर और जल संसाधनों को जोड़ता है. ये दिखाता है कि प्राचीन प्रथाओं को आधुनिक उपकरणों से दोबारा समझना भविष्य के सतत विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है.

खास है हमारी धरोहर

ये शोध हमें याद दिलाता है कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व नहीं रखती, बल्कि इसमें पर्यावरणीय रणनीति और जलवायु लचीलापन के लिए उपयोगी ज्ञान भी छिपा है. इसे समझकर आधुनिक विकास और सतत योजना में लागू किया जा सकता है.
 

