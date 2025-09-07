scorecardresearch
 

Feedback

UAPA केस में जमानत न मिलने पर शरजील इमाम पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल

शरजील इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट से UAPA मामले में जमानत खारिज किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस केस में इमाम, उमर खालिद और अन्य पर 2020 के दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी. जमानत न मिलने पर उनके वकील कपिल सिब्बल ने न्यायपालिका पर सवाल उठाए और कहा कि बिना आदेश दिए जमानत पर रोक लगाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है.

Advertisement
X
मामले में शरजील के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि निर्दोषों को सजा देना गलत है, जबकि नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों पर कार्रवाई तक नहीं हुई. (File Photo: ITG)
मामले में शरजील के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि निर्दोषों को सजा देना गलत है, जबकि नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों पर कार्रवाई तक नहीं हुई. (File Photo: ITG)

शरजील इमाम ने UAPA के मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उमर खालिद और शरजील इमाम सहित नौ आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित ‘मास्टरमाइंड’ होने के आरोप में यूएपीए और तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी. शरजील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं 2022 से उच्च न्यायालय में लंबित थी और समय-समय पर विभिन्न पीठों ने इन पर सुनवाई की है.

क्या बोले कपिल सिब्बल?

दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के आरोपी उमर खालिद और अन्य मुलजिमान को जमानत पर रिहाई न मिलने पर उनके वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने कहा कि मैं ये मामला नहीं सुनूंगा. वैसे भी जो भी वहां गया है, उसे पता है कि जज उनकी बात सुन ही नहीं रहे हैं. इस मामले में कई बार सुनवाई टली है. पिछले महीनों जुलाई 2025 में- एक बार एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को स्वास्थ्य कारणों से स्थगन चाहिए था. मैंने केवल 2 बार स्थगन मांगा है. लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने 7 बार स्थगन मांगा. UAPA को असंवैधानिक घोषित करने के लिए भी एक रिट याचिका दायर की गई थी. उमर खालिद को जमानत न मिलने के लिए सिर्फ वकील को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. ये उचित नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

delhi hc on 2020 riots case sharjeel imam and umar khalid
Delhi HC: शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज 
दिल्ली दंगों पर हाईकोर्ट ने शरजील इमाम-उमर खालिद की भूमिका को बताया गंभीर और अहम (File Photo: PTI)
'प्रदर्शन की आड़ में हिंसा मंजूर नहीं...', शरजील, उमर की याचिका खारिज करते हुए HC ने क्या कहा 
उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. (Photo: PTI)
उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका, दिल्ली HC ने खारिज की जमानत याचिका 
शरजील इमाम- फाइल फोटो
'शरजील इमाम का भाषण जहरीला, भीड़ को उकसाया', एंटी-CAA प्रदर्शन मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप 
दिल्ली दंगों पर बनी फिल्म को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई
दिल्ली दंगों पर बनी फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई 
Advertisement

'जमानत न देना संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ'

उन्होंने कहा कि अगर आप जमानत नहीं देना चाहते, तो मामले को खारिज कर दीजिए. जमानत पर रिहाई का आदेश न देने का क्या मतलब है? यह संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है. ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देश में ऐसे ही आरोप में गिरफ्तार अन्य लोगों को समय से ही जमानत पर रिहाई के आदेश उन्हीं अदालतों ने दिए थे. उमर खालिद ने मुंबई के भिवंडी में भाषण दिया था. वह तो वहां मौजूद भी नहीं थे जब उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगे हुए.

'जिंदगी उम्मीद पर कायम है'

कपिल सिब्बल ने ऐसे कई मामलों की सूची भी सार्वजनिक की जो UAPA के तहत दर्ज हुए और उनमें आरोपियों को जमानत भी मिली. उन मामलों में तो आरोप भी तय किए जा चुके थे. जज कह रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि ट्रायल में सब बेकसूर साबित होंगे और सभी बरी होकर बाहर आ जाएंगे. जिंदगी उम्मीद पर कायम है.

'डर के चलते चुप हैं राजनीतिक दल'

सिब्बल ने कहा कि सरकार के जिन मंत्रियों ने घृणा और वैमनस्य फैलाने वाले भाषण दिए उन पर तो कोई मामला ही नहीं दर्ज किया गया. देख लीजिए यही है हमारी न्यायपालिका और सरकार की स्थिति. राजनीतिक दल भी चुप हैं. वे डरते हैं कि अगर शरजील और उमर मामले पर न्याय की आवाज उठाई तो उनके वोटबैंक से उन्हें विरोध मिलेगा.

Advertisement

उन्होंने कहा कि अगर कोई भारतीय देश की संप्रभुता को बनाए नहीं रखता, तो हम देश के साथ खड़े रहेंगे. लेकिन अगर निर्दोषों के साथ ऐसा किया जाएगा तो हम निर्दोषों के साथ खड़े होंगे. दिल्ली पुलिस के पास उत्तर-पूर्व दंगों की सारी वीडियोग्राफी मौजूद है. हम मांग कर रहे हैं कि सारी वीडियोग्राफी कोर्ट में लाई जाए. लेकिन अभियोजन एजेंसी कोर्ट को यह दिखाना ही नहीं चाहती.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement