'तमिलनाडु में फिर से लाऊंगी अम्मा जयललिता का राज...’ शशिकला ने किया राजनीति में लौटने का ऐलान

तमिलनाडु की मौजूदा राजनीति पर बोलते हुए शशिकला ने डीएमके सरकार को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि लोगों को इस बार सोच-समझकर वोट देना होगा. अम्मा जयललिता तमिलनाडु को बेहतर बना रही थीं, लेकिन अब हालात अलग हैं. मैं चैन से सो भी नहीं पा रही. हमने जब शासन किया था, तो हमें इस राज्य की जिम्मेदारी का अहसास था.

चेन्नई: AIDMK की पूर्व नेता शशिकला ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी. (PTI)
तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचाते हुए एआईएडीएमके (AIADMK) की पूर्व नेता वीके शशिकला ने वापसी का संकेत दे दिया है. शशिकला ने साफ कहा कि वह पार्टी को फिर से खड़ा करेंगी और पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के शासन मॉडल को बहाल करेंगी. शशिकला का दावा है कि उनके पास अनुभव और समझ है, जिसकी बदौलत यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

'अम्मा का राज फिर से लाऊंगी'

पार्टी की मौजूदा हालत पर बोलते हुए शशिकला ने कहा कि अभी तक स्थिति वैसी ही है और इसे बदलना मेरा काम है. जो मुश्किलें पैदा की गई हैं, उन्हें केवल वही हटा सकता है जिसके पास अनुभव है. बहुत लोग सोचते हैं कि राजनीति में आकर सब कुछ कर लेंगे, लेकिन राजनीति अलग है. जो सही तरह से काम कर सकता है, वही सफल हो सकता है. मैं जरूर अम्मा का राज वापस लाऊंगी. अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं कहती ही नहीं. चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम इसे हासिल करेंगे.

शशिकला ने यह भी दोहराया कि मैं कह रही हूं कि मैं करूंगी. ये उनके सक्रिय राजनीति में लौटने और पार्टी को मजबूती देने का सीधा संकेत है.

मौजूदा नेतृत्व पर हमला

शशिकला ने पार्टी के मौजूदा नेतृत्व पर भी निशाना साधा और कहा कि अंदरूनी खींचतान और दिक्कतों के लिए वही जिम्मेदार हैं. उन्होंने साफ कहा कि एआईएडीएमके के संकट को केवल वही नेता हल कर सकते हैं, जिनके पास पार्टी की गहरी समझ और वर्षों का अनुभव हो.

डीएमके सरकार पर सीधा वार

तमिलनाडु की मौजूदा राजनीति पर बोलते हुए शशिकला ने डीएमके सरकार को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि लोगों को इस बार सोच-समझकर वोट देना होगा. अम्मा जयललिता तमिलनाडु को बेहतर बना रही थीं, लेकिन अब हालात अलग हैं. मैं चैन से सो भी नहीं पा रही. हमने जब शासन किया था, तो हमें इस राज्य की जिम्मेदारी का अहसास था. अब जो हो रहा है, वो तकलीफदेह है. मैं एमके स्टालिन को दोबारा सत्ता में नहीं आने दूंगी. तुम (स्टालिन) अब सरकार नहीं बना पाओगे.”

उन्होंने आगे कहा कि ये सही है कि एआईएडीएमके सरकार के दौरान सैनिटरी वर्कर्स का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, लेकिन जब तक जयललिता जीवित थीं, हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था.

वापसी के साफ संकेत

शशिकला के इन बयानों ने साफ कर दिया है कि वह तमिलनाडु की राजनीति में फिर से बड़ी भूमिका निभाने का मन बना चुकी हैं. उनका मकसद एआईएडीएमके में दोबारा प्रभाव जमाना और जयललिता की राजनीतिक विरासत को फिर से मजबूत करना है.

