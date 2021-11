दिल्ली में बोले मोहन भागवत- सिर्फ 'जय श्रीराम' नारा नहीं, उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है.

दिल्ली में संत ईश्वर सम्मान 2021 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 'इन दिनों हम जय श्री राम का नारा बहुत जोश में लगाते हैं. इसमें कुछ भी बुरा नहीं है लेकिन हमें भगवान राम के पद चिन्हों पर भी चलना चाहिए.'

उन्होंने कहा, 'अपना स्वार्थ छोड़कर लोगों की भलाई का काम करने का रास्ता कठिन होता है. दुनिया के तमाम देशों में जितने महापुरुष हुए होंगे उतने हमारे देश में सिर्फ 200 वर्षों में हुए हैं. इनमें से एक-एक का जीवन हमारे आंखों के सामने जीवन का सर्वांगीन राह उजागर करता है. लेकिन जब राह उजागर होती है तब उसके कांटे-कंकड़ भी दिखते हैं जिसके बाद हमारे जैसे लोग हिम्मत नहीं करते.

