हमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना, बल्कि सिखाना है जीने का तरीका: मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा हमें किसी का धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जीने का तरीका सिखाना है. हम पूरी दुनिया को ऐसा सबक देने के लिए भारत भूमि में पैदा हुए हैं. किसी की पूजा पद्धति को बदले बिना अच्छा इंसान बनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए.

आरएसएस प्रमुख ने शुक्रवार को घोष शिविर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए समन्वय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है.

#WATCH | We don't have to convert anyone but teach how to live. We were born in the land of Bharat to give such a lesson to the whole world. Our sect makes good human beings without changing anyone’s worship system: RSS Chief Mohan Bhagwat at a Ghosh Shivir, in Chhattisgarh pic.twitter.com/bgynm5gNVX