13000 करोड़ के ड्रग्स केस में ऋषभ बसोया को रेड कॉर्नर नोटिस जारी

दिल्ली के 13000 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में ऋषभ बसोया के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. ऋषभ इंटरनेशनल ड्रग तस्कर वीरेंद्र बसोया का बेटा है और दिल्ली के पिलनजी गांव का रहने वाला है. साल 2024 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा था.

पुलिस का दावा था कि यह ड्रग्स विदेश में बैठे वीरेंद्र बसोया ने भेजा था. इसी सिंडिकेट से जुड़े जस्सी को पंजाब के अजनाला से गिरफ्तार किया गया था. जस्सी की SUV से कुछ ड्रग्स बरामद हुए थे और वह गाड़ी ऋषभ की थी, जो उसने जस्सी को दी थी. इसके बाद से ऋषभ विदेश भाग गया था.

