13000 करोड़ के ड्रग्स केस में ऋषभ बसोया को रेड कॉर्नर नोटिस जारी

दिल्ली पुलिस के 13000 करोड़ रुपए के ड्रग्स केस में ऋषभ बसोया के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है. ऋषभ इंटरनेशनल ड्रग तस्कर वीरेंद्र बसोया का बेटा है. पुलिस का कहना है कि वीरेंद्र ने यह ड्रग्स विदेश से भेजा था. इसी केस में पंजाब से जस्सी नाम के आरोपी को भी पकड़ा गया था.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा था. (Photo- ITG)
दिल्ली के 13000 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में ऋषभ बसोया के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. ऋषभ इंटरनेशनल ड्रग तस्कर वीरेंद्र बसोया का बेटा है और दिल्ली के पिलनजी गांव का रहने वाला है. साल 2024 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा था.

 

पुलिस का दावा था कि यह ड्रग्स विदेश में बैठे वीरेंद्र बसोया ने भेजा था. इसी सिंडिकेट से जुड़े जस्सी को पंजाब के अजनाला से गिरफ्तार किया गया था. जस्सी की SUV से कुछ ड्रग्स बरामद हुए थे और वह गाड़ी ऋषभ की थी, जो उसने जस्सी को दी थी. इसके बाद से ऋषभ विदेश भाग गया था.

