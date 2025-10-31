कॉफी के पैकेट में छिपाकर लाए थे 47 करोड़ की ड्रग्स, मुंबई एयरपोर्ट से 5 तस्कर गिरफ्तार

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI (राजस्व खुफिया निदेशालय) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 करोड़ रुपये की कोकीन ड्रग्स जब्त की है. अधिकारियों ने 4.70 किलोग्राम कोकीन बरामद की, जिसे बेहद चालाकी से कॉफी के पैकेट में छिपाकर लाया गया था.

जानकारी के मुताबिक, बरमाद खेप विदेश से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची थी. जांच के दौरान DRI टीम को संदेह हुआ, जिसके बाद सामान की स्कैनिंग में ड्रग्स का खुलासा हुआ. इस मामले में DRI ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो यात्री और तीन सहयोगी शामिल हैं. ये आरोपी ड्रग्स को एयरपोर्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: जब आदित्य ठाकरे को मारने के लिए बस को बनाया था बंधक... पहले भी सिरफिरे फैला चुके हैं मुंबई में दहशत

पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से जुड़ा मामला है. अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई कोकीन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 47 करोड़ रुपये आंकी गई है. फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----