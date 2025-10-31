scorecardresearch
 

कॉफी के पैकेट में छिपाकर लाए थे 47 करोड़ की ड्रग्स, मुंबई एयरपोर्ट से 5 तस्कर गिरफ्तार

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI ने 47 करोड़ रुपये की कोकीन बरामद की है. 4.70 किलो ड्रग्स कॉफी के पैकेट में छिपाकर लाई गई थी. कार्रवाई में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें दो यात्री भी शामिल हैं. आरोपी ड्रग्स को एयरपोर्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. यह अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ा मामला बताया जा रहा है.

4.70 किलो ड्रग्स बरामद.(Photo: Ramesh Kumar/ITG)
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI (राजस्व खुफिया निदेशालय) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 करोड़ रुपये की कोकीन ड्रग्स जब्त की है. अधिकारियों ने 4.70 किलोग्राम कोकीन बरामद की, जिसे बेहद चालाकी से कॉफी के पैकेट में छिपाकर लाया गया था.

जानकारी के मुताबिक, बरमाद खेप विदेश से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची थी. जांच के दौरान DRI टीम को संदेह हुआ, जिसके बाद सामान की स्कैनिंग में ड्रग्स का खुलासा हुआ. इस मामले में DRI ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो यात्री और तीन सहयोगी शामिल हैं. ये आरोपी ड्रग्स को एयरपोर्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे.

पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से जुड़ा मामला है. अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई कोकीन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 47 करोड़ रुपये आंकी गई है. फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. 

    Advertisement