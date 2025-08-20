scorecardresearch
 

Feedback

'AI से बनी तस्वीर', बीजेपी के दावे पर AAP की सफाई, विधायक संग दिखाई थी CM रेखा के हमलावर की फोटो

बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने अपने X पोस्ट में कहा कि आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, इसका कनेक्शन आम आदमी पार्टी से जुड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता के हमलावर की तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है. इसे लेकर हरीश खुराना ने सवाल उठाए और पूछा कि केजरीवाल जी, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए कि ये 'यह रिश्ता क्या कहलाता है'.

Advertisement
X
AAP की तरफ से जारी फोटो (बाएं), BJP की तरफ से शेयर फोटो (दाएं) (Photo: ITG)
AAP की तरफ से जारी फोटो (बाएं), BJP की तरफ से शेयर फोटो (दाएं) (Photo: ITG)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार की सुबह जनता दरबार (जनसुनवाई) के वक्त हमला हुआ. इसके बाद सियासत गरमाई हुई है. बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि- जिसका शक था वही हुआ. हमलावर की तस्वीर अरविंद केजरीवाल के खास गोपाल इटालिया के साथ बहुत कुछ कह रही है.

बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने अपने X पोस्ट में कहा कि आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, इसका कनेक्शन आम आदमी पार्टी से जुड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता के हमलावर की तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है. इसे लेकर हरीश खुराना ने सवाल उठाए और पूछा कि केजरीवाल जी, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए कि ये 'यह रिश्ता क्या कहलाता है'.

 

 

सम्बंधित ख़बरें

Attack on Delhi CM: Police dismiss the dog theory.
'हमले से मैं सदमे में थी...', दिल्ली CM रेखा का अटैक के बाद पहला बयान 
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हमले में बड़ा खुलासा, देेखें 
rekha gupta news
'हमले के बाद मैं सदमे में थी, लेकिन अब...', खुद पर हुए अटैक के बाद CM रेखा गुप्ता का पहला बयान 
Case_Delhi_CM
Delhi CM के हमलावर पर हत्या की कोशिश समेत 3 धाराओं में केस दर्ज 
rekha gupta attacked
आरोपी के पास नहीं मिली कोई अर्जी... CM रेखा पर हमला करने वाले का मकसद क्या? 

प्रवेश वर्मा का दावा- चौबीस घंटे तक रेकी की गई

बीजेपी विधायक हरीश खुराना की ओर से सवाल उठाए जाने से पहले दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों ने संगीन दावा किया. दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के मुताबिक CM को मारने की नीयत से हमला किया गया है. ये साधारण हमला नहीं है, नफरत से भरा हमला है. आरोपी ने पहले रेकी की है, वीडियो बनाया, फिर हमला किया है. उन्होंने कहा कि आरोपी के साथ और भी लोग हो सकते हैं. उधर, दिल्ली के एक अन्य मंत्री प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि आरोपी ने हमले से पहले रेखा गुप्ता की चौबीस घंटे तक रेकी की थी. यहां तक कि रेखा गुप्ता के शालीमार बाग वाले घर की भी रेकी की थी.

AAP का दावा- ये फोटो AI जेनरेटेड

हालांकि, आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने कहा कि बीजेपी विधायक हरीश खुराना द्वारा शेयर की गई फोटो AI जेनरेटेड है. साथ ही एक लिंक भी शेयर किया है, जिसे गोपाल इटालिया का मूल वीडियो बताया गया है. AAP सूत्रों ने कहा कि गोपाल इटालिया  2 अगस्त को समिति की बैठक में उपस्थित होकर मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, ये तब का फेसबुक लाइव/पोस्ट है.

Advertisement

हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता का पहला बयान

इस हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता का पहला बयान सामने आ गया है. उन्होंने कहा कि आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है. स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूं. मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों. मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूँगी.

'ऐसे हमले मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते'

सीएम रेखा ने कहा कि ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते. अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी. जनसुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा. आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताक़त है. 

---- समाप्त ----
(इनपुट- अमित भारद्वाज)
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement