राम भजन की धुन पर PM मोदी के सलाहकार संजीव सान्याल ने किया डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

PM Modi adviser Sanjeev Sanyal dances to Ram bhajan: प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और मशहूर इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे राम भजन 'ये जो केसरी के लाल किसने गाया' पर डांस करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो प्रतीक नाम के यूजर ने एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, जिसने संजीव संजीव के हल्के-फुल्के पक्ष को लोगों के सामने रखा.

जिसने वीडियो शेयर किया उसने कैप्शन में लिखा, 'सोचिए कि वह व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों को आकार देता है, कभी 10वीं सदी का जहाज़ बनाने वाला बन जाता है, इतिहास की किताबें दोबारा लिखता है... और फिर राम भजनों पर ब्रेक डांस करता है. हां, यही हैं संजीव सान्याल.'

Imagine being the guy who helps the PM run the economy, cosplays as a 10th-century shipbuilder, rewrites history textbooks… and then break dances on Ram bhajans.



Yeah, that’s @sanjeevsanyal 🙇🏻 pic.twitter.com/RAQBdvioT4 — Prateek (@poignantPrateek) August 22, 2025

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद संजीव ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'उन्हें उम्मीद नहीं था कि इस डांस वीडियो पर लोगों का इतना प्यार मिलेगा. स्वराज्य कॉन्क्लेव में मैं चाय लेने जाते हुए नाच रहे समूह से मिला और करीब 30 सेकंड के लिए उनमें शामिल हो गया. मुझे नहीं पता था कि यह वीडियो इतना वायरल होगा.'

Amused that the short video clip of me dancing at the Swarajya Conclave has gone viral. I was walking down to the ante-room for a cup of tea when I met the group dancing in the aisle. I joined them for perhaps 30 seconds but had no idea it would prove this popular!!! 😆 — Sanjeev Sanyal (@sanjeevsanyal) August 23, 2025

यह खूबसूरत पल स्वराज्य कॉन्क्लेव 2025 के दौरान संगम टॉक्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कैद किया गया था. आर्थिक नीतियों के निर्माण और भारतीय इतिहास पर लिखे गए उनके कार्यों के लिए जाने वाले संजीव संयल की यह सहजता सोशल मीडिया पर खूब सराही जा रही है.

यूजर्स ने उन्हें उनकी सहजता और भगवान के प्रति भावना के लिए प्रशंसा की. एक यूजर ने लिखा, 'आप वाकई में एक खिलाड़ी हैं.' तो वहीं दूसरे ने कहा, 'आप जैसे लोग भारत को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएंगे.'

संजीव सन्याल 2022 से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं और भारत सरकार में सचिव स्तर का दर्जा रखते हैं. साथ ही, वे पुणे स्थित गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के कुलपति भी हैं.

