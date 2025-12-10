कैसे होती है रेलवे स्टेशनों की ग्रेडिंग? अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया पूरा सिस्टम

संसद के चालू शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते के तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान बुधवार को रेल मंत्रालय के कामकाज से संबंधित प्रश्न पूछे गए. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने रेल मंत्रालय के कामकाज से संबंधित प्रश्न पूछे. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए. कई सदस्यों ने अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण ओर निर्माण कार्य पूरा होने की अवधि को लेकर सवाल पूछे, तो कुछ ने रेलवे की ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर भी प्रश्न पूछे.

एक प्रश्न के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशनों की ग्रेडिंग से संबंधित पूरा सिस्टम भी विस्तार से समझाया. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देशभर में 7000 से अधिक स्टेशन हैं. उन्होंने कहा कि रेलवे का स्टेशनों की ग्रेडिंग के लिए अपना सिस्टम है. कौन सा स्टेशन कितना बिजी स्टेशन है, वहां से कितनी गाड़ियां चलती हैं और गुजरती हैं, इन फैक्टर्स पर ग्रेडिंग निर्भर करती है.

रेल मंत्री ने कहा कि इन सभी कारकों के आधार पर एनएसजी वन (Non-Suburban Grade 1) से एनएसजी सिक्स (Non-Suburban Grade 6) तक, रेलवे स्टेशनों की ग्रेडिंग की जाती है. उन्होंने कहा कि स्टेशन का पुनर्निर्माण करने के लिए अमृत भारत योजना शुरू की गई है. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देशभर में 1300 से ज्यादा स्टेशनों का पुनर्निर्माण चल रहा है. 160 स्टेशन का पुनर्निर्माण पूरा हो गया है.

उन्होंने यह भी कहा कि अगले 50 साल के लिए प्लानिंग के साथ लोकल आर्किटेक्चर का ध्यान रखते हुए स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है. पार्किंग एरिया का भी ध्यान रखा गया है. रेल मंत्री ने कहा कि दिवाली-छठ में इसका लाभ भी मिला. स्टेशन के बाहर होल्डिंग एरिया बनाया गया, इसकी शुरुआत नई दिल्ली से की गई. इससे पैसेंजर आराम से अंदर जा सके.

रेलवे स्टेशनों पर हाइजिन को लेकर एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हाइजिन को लेकर परिस्थितियां बदली हैं. उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. फिर भी कहीं अगर किसी तरह की दिक्कत है, तो माननीय सदस्य हमसे संपर्क कर सकते हैं. सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने की अवधि को लेकर प्रश्न पूछा.

सपा सांसद ने यह भी कहा कि कैफियत एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर खड़ा कर दिए जाने की वजह से बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है. इसके जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि ट्रैफिक रोके बिना निर्माण कार्य चल रहा है. आजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है. पहले से कोई अनुभव भी नहीं है. ऐसे में दिक्कतें हो रही हैं. अगर किसी सदस्य के पास इसे लेकर कोई सुझाव है, तो उसका स्वागत है.

