लाइव अपडेट

Parliament Winter Session Live: लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देंगे अमित शाह, राज्यसभा में आज होगी चर्चा की शुरुआत

aajtak.in | नई दिल्ली | 10 दिसंबर 2025, 11:23 AM IST

Parliament Winter Session Live Updates: संसद के दोनों सदनों में आज चुनाव सुधार पर चर्चा होगी. लोकसभा में आज चर्चा का दूसरा दिन है. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा का दूसरा दिन है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान ईवीएम दिखाने की डिमांड की थी. उन्होंने यह भी कहा था कि सीसीटीवी फुटेज 45 दिन सुरक्षित रखने का नियम भी बदला जाना चाहिए. निचले सदन में चर्चा के दूसरे दिन अमित शाह जवाब देंगे. वहीं, राज्यसभा में भी आज से एसआईआर पर चर्चा होगी.

11:23 AM (6 मिनट पहले)

Parliament Live: कैसे होती है रेलवे स्टेशनों की ग्रेडिंग? रेल मंत्री ने बताया

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि देशभर में 7000 से अधिक स्टेशन हैं. कितना बिजी स्टेशन है, उसके आधार पर एनएसजी वन से एनएसजी सिक्स तक ग्रेडेशन होता है. स्टेशन का पुनर्निर्माण करने के लिए अमृत भारत योजना शुरू की है. 1300 से ज्यादा स्टेशन का पुनर्निर्माण चल रहा है. 160 स्टेशन का पुनर्निर्माण पूरा हो गया है. अगले 50 साल के लिए प्लानिंग के साथ लोकल आर्किटेक्चर का ध्यान रखते हुए स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है. पार्किंग एरिया का भी ध्यान रखा गया है. दिवाली-छठ में इसका लाभ भी मिला. स्टेशन के बाहर होल्डिंग एरिया बनाया गया, इसकी शुरुआत नई दिल्ली से की गई. इससे पैसेंजर आराम से अंदर जा सके.

11:07 AM (23 मिनट पहले)

Parliament Winter Session Live: लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे अमित शाह

लोकसभा में चुनाव सुधार पर जारी चर्चा का आज गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में शाम 5 बजे बोलेंगे.

 

11:00 AM (30 मिनट पहले)

Parliament Winter Session News: लोकसभा में आज भी चुनाव सुधार पर चर्चा

लोकसभा में आज भी चुनाव सुधार पर चर्चा जारी रहेगी. निचले सदन में आज चुनाव सुधार पर चर्चा का दूसरा दिन है. चर्चा के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बीजेपी के निशिकांत दुबे और पक्ष-विपक्ष के अन्य नेताओं ने अपनी बात रखी थी. इस बड़ी डिबेट की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की थी और शाम को कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल भी बोले थे. राजस्थान से बीजेपी के सांसद पीपी चौधरी के भाषण के बाद शाम सात बजे स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया था. 

