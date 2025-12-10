Parliament Winter Session Live: लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देंगे अमित शाह, राज्यसभा में आज होगी चर्चा की शुरुआत

11:23 AM (6 मिनट पहले)

Parliament Live: कैसे होती है रेलवे स्टेशनों की ग्रेडिंग? रेल मंत्री ने बताया

Posted by :- Bikesh Tiwari

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि देशभर में 7000 से अधिक स्टेशन हैं. कितना बिजी स्टेशन है, उसके आधार पर एनएसजी वन से एनएसजी सिक्स तक ग्रेडेशन होता है. स्टेशन का पुनर्निर्माण करने के लिए अमृत भारत योजना शुरू की है. 1300 से ज्यादा स्टेशन का पुनर्निर्माण चल रहा है. 160 स्टेशन का पुनर्निर्माण पूरा हो गया है. अगले 50 साल के लिए प्लानिंग के साथ लोकल आर्किटेक्चर का ध्यान रखते हुए स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है. पार्किंग एरिया का भी ध्यान रखा गया है. दिवाली-छठ में इसका लाभ भी मिला. स्टेशन के बाहर होल्डिंग एरिया बनाया गया, इसकी शुरुआत नई दिल्ली से की गई. इससे पैसेंजर आराम से अंदर जा सके.