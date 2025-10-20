scorecardresearch
 

'रेलवे से जुड़े फेक वीडियो फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई', रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की चेतावनी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का आकस्मिक निरीक्षण किया. उन्होंने रेलवे के फर्जी वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही. निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन की सफाई, होल्डिंग एरिया और सुविधाओं का जायजा लिया और यात्रियों से फीडबैक लिया.

अश्विनी वैष्णव ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन का आकस्मिक निरीक्षण किया. (Photo: PTI)
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को स्पष्ट कहा कि रेलवे से जुड़े फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे वीडियो न फैलाएं, क्योंकि इससे यात्रियों में भ्रम और अफरा-तफरी पैदा होती है.

रेल मंत्री ने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का आकस्मिक निरीक्षण किया, ताकि त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके. निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन के होल्डिंग एरिया का जायजा लिया और यात्रियों से सीधे बातचीत की. इस दौरान उन्होंने स्टेशन की सफाई और उपलब्ध सुविधाओं को लेकर फीडबैक भी लिया. 

रेल मंत्रालय के प्रेस नोट के अनुसार रेलवे ने त्योहारों के समय भारी भीड़ के बावजूद यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. रेलवे से जुड़े फर्जी वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लोगों से अनुरोध है कि वे ऐसे भ्रमित करने वाले वीडियो शेयर न करें.

निरीक्षण के दौरान रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार, उत्तरी रेलवे के महानिरीक्षक अशोक कुमार वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

अश्विनी वैष्णव ने इससे पहले शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नए निर्मित होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया था और यात्रियों से सुरक्षा और सुविधाओं के संबंध में बातचीत की थी.

बता दें कि दीपावली और छठ पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जाने वाले यात्रियों की बड़ी भीड़ स्टेशन पर देखने को मिल रही है. ऐसा ही नजारा शनिवार शाम को गुजरात के सूरत में उधना रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला. यहां ट्रेन पकड़कर अपने शहर जाने के लिए यात्रियों को 2 किलोमीटर लंबी लाइन दिखी. ये यात्री विविध साप्ताहिक और स्पेशल ट्रेनों में सफ़र करने के लिए लाइन लगाकर बैठे हुए थे.

