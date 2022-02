नीचे बादल, ऊपर पुल...रेलवे ने बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, PHOTO देखते ही कहेंगे- OMG

Worlds highest Bridge: दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू-कश्मीर के चिनाब नदी पर बन रहा है. 'चिनाब ब्रिज' नाम से मशहूर यह ब्रिज दिसंबर 2022 तक रेल यातायात के लिए चालू हो सकता है. उससे पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल से इस ब्रिज की एक तस्वीर शेयर की है. केंद्रीय मंत्री ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'बादलों के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क चिनाब ब्रिज.'

तस्वीर में देखा जा सकता है कि इस ब्रिज की ऊंचाई इतनी है कि बादल उसके नीचे आ गए हैं. चिनाब नदी पर बने इस ब्रिज की ऊंचाई नदी के तल से 359 मीटर है. पुल को जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में कटरा-बनिहाल रेल खंड पर 27949 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है.

The world's highest #arch #ChenabBridge over the clouds. pic.twitter.com/0fkKFc4Nte