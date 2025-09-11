OYO होटल में पड़ी रेड, पति-पत्नी गिरफ्तार... हैरान कर देगी उनके धन्धे की ये कहानी VIDEO

नागपुर की भीड़-भाड़ वाली गलियों और सजे-धजे होटल कमरों के पीछे एक काली दुनिया पल रही थी. वह दुनिया, जहां इंसान की मजबूरियां और गरीबी का सौदा होता है. जहां चमकते कमरे, एसी की ठंडी हवा और बाहर से आती आवाजें सबकुछ सामान्य दिखाती थीं, लेकिन अंदर का मंजर बदनुमा दाग था.

ऑपरेशन शक्ति की गुप्त तैयारी

नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच का सामाजिक सुरक्षा विभाग पिछले कई दिनों से एक गुप्त सूचना पर नजर रख रहा था. शहर के यशोधरानगर इलाके में एक ओयो होटल के कमरे में आने-जाने वालों की गतिविधियां लगातार संदिग्ध लग रही थीं. ऑपरेशन ‘शक्ति’ के तहत तय किया गया कि इस होटल पर अचानक छापा मारा जाएगा.

चौंकाने वाला खुलासा

11 सितंबर की दोपहर, जैसे ही पुलिस की टीम होटल में दाखिल हुई, वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए. बाहर से यह होटल एक सामान्य ठहरने की जगह थी, लेकिन अंदर चल रहा धंधा रूह कंपा देने वाला था. कमरे में पुलिस ने न सिर्फ दो युवतियों को देह व्यापार की दलदल से छुड़ाया, बल्कि यह भी पता चला कि इस पूरे रैकेट को कोई बाहरी गिरोह नहीं बल्कि पति-पत्नी मिलकर चला रहे थे.

पैसे का लालच और मजबूरी का खेल

पुलिस जांच में सामने आया कि मनीषपाल सिंह सुदर्शन राजपूत और उसकी पत्नी सिमरनी मनीषपाल राजपूत इस रैकेट के मास्टरमाइंड थे. दोनों मिलकर गरीब और मजबूर लड़कियों को पैसे का लालच देते और फिर उन्हें इस धंधे में धकेल देते. जिन युवतियों की जिंदगी का सहारा बनने चाहिए थे, उनके लिए यह पति-पत्नी शिकारी साबित हुए.

दलाल की भूमिका और फरारी

इस रैकेट में एक दलाल भी शामिल था, जो शहरभर में उन युवतियों की तलाश करता था जिनकी आर्थिक हालत खराब हो और जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत हो. पुलिस छापे के दौरान यही दलाल मौके से फरार हो गया. टीम अब उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

होटल के कमरे से बरामद साक्ष्य

पुलिस को कमरे से डेढ़ लाख रुपये नगद मिले, जो इस गोरखधंधे की तस्दीक करते थे. इसके अलावा कई मोबाइल फोन और कागजात भी बरामद किए गए हैं. इनसे अंदेशा है कि रैकेट सिर्फ नागपुर तक ही सीमित नहीं, बल्कि आसपास के जिलों में भी फैला हुआ था.

युवतियों की दुर्दशा

छुड़ाई गई दोनों युवतियों की हालत देख पुलिस अधिकारी भी द्रवित हो उठे. पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्हें काम का लालच देकर यहां बुलाया गया और फिर मजबूर कर इस धंधे में उतारा गया. उनकी आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी. फिलहाल उन्हें पुनर्वास केंद्र भेजा गया है, ताकि वे सामान्य जीवन की ओर लौट सकें.

डीसीपी महक स्वामी का बयान

नागपुर शहर पुलिस दल की डीसीपी महक स्वामी ने बताया हमें गुप्त सूचना मिली थी कि ओयो होटल की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा है. छापा मारकर हमने पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. मौके से डेढ़ लाख रुपये जब्त किए गए हैं. इस मामले में फरार दलाल की तलाश जारी है और होटल प्रबंधन की भी भूमिका की जांच की जा रही है.

पति-पत्नी की गिरफ्तारी

पुलिस ने मनीषपाल सिंह सुदर्शन राजपूत और उसकी पत्नी सिमरनी मनीषपाल राजपूत को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया. दोनों से पूछताछ जारी है. माना जा रहा है कि इनके तार बड़े गिरोह से जुड़े हो सकते हैं. जांच आगे बढ़ते ही और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं.

आगे की कार्रवाई

पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजमेंट से भी पूछताछ शुरू कर दी है. यह जांच की जा रही है कि क्या उन्हें इस धंधे की जानकारी थी या वे अनजान बने बैठे थे. अब मामला अदालत तक जाएगा और संभव है कि पति-पत्नी समेत इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

