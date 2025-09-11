scorecardresearch
 

Feedback

OYO होटल में पड़ी रेड, पति-पत्नी गिरफ्तार... हैरान कर देगी उनके धन्धे की ये कहानी VIDEO

नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन शक्ति के तहत यशोधरानगर स्थित एक ओयो होटल में छापा मारकर पति-पत्नी मनीषपाल सिंह और सिमरनी राजपूत को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया. दो लड़कियों को छुड़ाया गया और डेढ़ लाख रुपये बरामद हुए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी लड़कियों को पैसों का लालच देकर धंधे में धकेलते थे.

Advertisement
X
नागपुर के होटल में छापा मारकर पति-पत्नी को गिरफ्तार किया गया (Photo: Screengrab)
नागपुर के होटल में छापा मारकर पति-पत्नी को गिरफ्तार किया गया (Photo: Screengrab)

नागपुर की भीड़-भाड़ वाली गलियों और सजे-धजे होटल कमरों के पीछे एक काली दुनिया पल रही थी. वह दुनिया, जहां इंसान की मजबूरियां और गरीबी का सौदा होता है. जहां चमकते कमरे, एसी की ठंडी हवा और बाहर से आती आवाजें सबकुछ सामान्य दिखाती थीं, लेकिन अंदर का मंजर बदनुमा दाग था.

ऑपरेशन शक्ति की गुप्त तैयारी

नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच का सामाजिक सुरक्षा विभाग पिछले कई दिनों से एक गुप्त सूचना पर नजर रख रहा था. शहर के यशोधरानगर इलाके में एक ओयो होटल के कमरे में आने-जाने वालों की गतिविधियां लगातार संदिग्ध लग रही थीं. ऑपरेशन ‘शक्ति’ के तहत तय किया गया कि इस होटल पर अचानक छापा मारा जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

nagpur news
नागपुर में किराना व्यापारी को मारी गोली 
नागपुर में व्यापारी को गोली मारकर लूट. (Photo: ITG)
नागपुर में व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पीठ-पैर में लगी गोलियां…लूटकर फरार हुए बदमाश 
मंत्रालय परिसर में कराया फर्जी इंटरव्यू. (Photo: AI-generated)
महाराष्ट्र के मंत्रालय में ही करा दिया फर्जी इंटरव्यू... चौंका देगी नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी की ये कहानी 
woman holding knife
बुजुर्ग महिला को चाकू दिखाया और लूट ली सोने की चेन, क्राइम पेट्रोल से प्रेरित हुई थी पड़ोसन  
नागपुर एअरपोर्ट पर इस अंदाज में दिखा अरुण गवली. (Photo: Screengrab)
18 साल बाद जेल से बाहर आया अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली... रिहाई के बाद नागपुर से मुंबई रवाना 

चौंकाने वाला खुलासा

11 सितंबर की दोपहर, जैसे ही पुलिस की टीम होटल में दाखिल हुई, वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए. बाहर से यह होटल एक सामान्य ठहरने की जगह थी, लेकिन अंदर चल रहा धंधा रूह कंपा देने वाला था. कमरे में पुलिस ने न सिर्फ दो युवतियों को देह व्यापार की दलदल से छुड़ाया, बल्कि यह भी पता चला कि इस पूरे रैकेट को कोई बाहरी गिरोह नहीं बल्कि पति-पत्नी मिलकर चला रहे थे.

Advertisement

पैसे का लालच और मजबूरी का खेल

पुलिस जांच में सामने आया कि मनीषपाल सिंह सुदर्शन राजपूत और उसकी पत्नी सिमरनी मनीषपाल राजपूत इस रैकेट के मास्टरमाइंड थे. दोनों मिलकर गरीब और मजबूर लड़कियों को पैसे का लालच देते और फिर उन्हें इस धंधे में धकेल देते. जिन युवतियों की जिंदगी का सहारा बनने चाहिए थे, उनके लिए यह पति-पत्नी शिकारी साबित हुए.

दलाल की भूमिका और फरारी

इस रैकेट में एक दलाल भी शामिल था, जो शहरभर में उन युवतियों की तलाश करता था जिनकी आर्थिक हालत खराब हो और जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत हो. पुलिस छापे के दौरान यही दलाल मौके से फरार हो गया. टीम अब उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

होटल के कमरे से बरामद साक्ष्य

पुलिस को कमरे से डेढ़ लाख रुपये नगद मिले, जो इस गोरखधंधे की तस्दीक करते थे. इसके अलावा कई मोबाइल फोन और कागजात भी बरामद किए गए हैं. इनसे अंदेशा है कि रैकेट सिर्फ नागपुर तक ही सीमित नहीं, बल्कि आसपास के जिलों में भी फैला हुआ था.

युवतियों की दुर्दशा

छुड़ाई गई दोनों युवतियों की हालत देख पुलिस अधिकारी भी द्रवित हो उठे. पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्हें काम का लालच देकर यहां बुलाया गया और फिर मजबूर कर इस धंधे में उतारा गया. उनकी आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी. फिलहाल उन्हें पुनर्वास केंद्र भेजा गया है, ताकि वे सामान्य जीवन की ओर लौट सकें.

Advertisement

डीसीपी महक स्वामी का बयान

नागपुर शहर पुलिस दल की डीसीपी महक स्वामी ने बताया हमें गुप्त सूचना मिली थी कि ओयो होटल की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा है. छापा मारकर हमने पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. मौके से डेढ़ लाख रुपये जब्त किए गए हैं. इस मामले में फरार दलाल की तलाश जारी है और होटल प्रबंधन की भी भूमिका की जांच की जा रही है.

पति-पत्नी की गिरफ्तारी

पुलिस ने मनीषपाल सिंह सुदर्शन राजपूत और उसकी पत्नी सिमरनी मनीषपाल राजपूत को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया. दोनों से पूछताछ जारी है. माना जा रहा है कि इनके तार बड़े गिरोह से जुड़े हो सकते हैं. जांच आगे बढ़ते ही और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं.

आगे की कार्रवाई

पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजमेंट से भी पूछताछ शुरू कर दी है. यह जांच की जा रही है कि क्या उन्हें इस धंधे की जानकारी थी या वे अनजान बने बैठे थे. अब मामला अदालत तक जाएगा और संभव है कि पति-पत्नी समेत इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement