राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग: सियासी रूप से मजबूत, कानूनी नजरिए से खोखले हैं कांग्रेस नेता के आरोप!

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर वोटरों की धोखाधड़ी हुई थी. इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का भी उदाहरण दिया.

उन्होंने दावा किया कि डुप्लिकेट प्रविष्टियों, फर्जी पतों, थोक पंजीकरण और एक ही EPIC नंबर का उपयोग करके कई वोट डाले जाने के कारण 1,00,000 से अधिक वोट "चुराए गए". उन्होंने एक मतदाता शकुन रानी के कथित तौर पर दो बार वोट डालने का भी उदाहरण दिया.

चुनाव आयोग (ECI) ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ये पुराने और पहले से खारिज किए गए दावों की पुनरावृत्ति हैं. ECI ने गांधी से कहा कि वे या तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज करें या शपथ-पत्र के साथ दस्तावेजी सबूत पेश करें.

राहुल से मांगा गया शपथ पत्र

कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखकर आरोपों का ब्योरा और सबूत शपथ के तहत देने को कहा, ताकि जांच शुरू की जा सके.

निर्वाचन अधिकारियों ने अपने पत्र में राहुल गांधी से सभी सबूतों को संकलित करने और आरोपों की आधिकारिक जांच शुरू करने में अधिकारियों को सक्षम बनाने के लिए पंजीकरण नियमावली, 1960 के नियम 20(3)(b) के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा है.

रूल 20(3)(b) क्या है और इसकी सीमा क्या है?

पंजीकरण ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 का रूल 20 “दावों और आपत्तियों की जांच” से जुड़ा है. यह प्रक्रिया सिर्फ़ ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर लागू होती है. पंजीकरण अधिकारी को मतदाता सूची से संबंधित किसी भी दावे या आपत्ति की संक्षिप्त जांच करनी होती है. रूल 20(3)(b) के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सबूत को शपथ के तहत पेश करने को कह सकता है.

यह प्रक्रिया मतदाता सूची में नाम जोड़ने या मौजूदा प्रविष्टियों पर आपत्तियों से संबंधित है, और यह केवल मतदाता सूची प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के लिए लागू है.

पंजीकरण नियमावली, 1960 के सरसरी तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पूरी प्रक्रिया, जिसमें नियम 20 के तहत जांच भी शामिल है, एक प्रारंभिक कदम है जो नियम 22 के तहत "सूची के अंतिम प्रकाशन" में समाप्त होता है. एक बार जब मतदाता सूची को नियम 22(2) के तहत अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया जाता है, तो यह आगामी चुनाव के लिए "निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची होगी."

इस संदर्भ में, चुनाव के बाद की स्थिति (जैसे कि वर्तमान मामला) में नियम 20 की प्रयोज्यता प्रक्रियात्मक रूप से कमजोर हो जाती है. एक बार जब अंतिम सूची नियम 22 के तहत प्रकाशित हो जाती है, तो नियम 20 के तहत विशिष्ट प्रक्रियाएं उस चुनाव चक्र के लिए अब प्रभावी नहीं होती हैं. अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद वैध मानी जाती है और किसी भी चुनौती को अदालत की कार्यवाही के अधीन किया जाता है, न कि नियम 20 के तहत आगे की प्रशासनिक जांच के.

आयोग के पास सूबत नहीं

चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव पहले ही पूरा हो चुका है, इसलिए चुनाव आयोग द्वारा उसकी अंतिम स्थिति के बारे में आरोपों की जांच करने के लिए मतदाता सूची की तैयारी के लिए बनाए गए नियम को लागू करना प्रक्रियात्मक रूप से अनियमित माना जा सकता है.

सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी अपने आरोपों के संबंध में एक घोषणा दे सकते हैं और नियम 20 के तहत ही इसके संबंधित सबूत जमा कर सकते हैं. चूंकि चुनाव आयोग के पास राहुल गांधी द्वारा किए गए दावों के सबूत नहीं हैं, इसलिए आरोपों की आधिकारिक जांच शुरू करने से पहले उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो आंकड़ों की जांच का दायित्व ले.

दिलचस्प बात यह है कि, पंजीकरण नियमावली, 1960 का नियम 17 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी दावा या आपत्ति जो निर्धारित अवधि के भीतर या निर्धारित प्रपत्र और तरीके से दर्ज नहीं की गई है, उसे पंजीकरण अधिकारी द्वारा सीधे खारिज कर दिया जाएगा.

इसलिए, भले ही राहुल गांधी अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को शपथ पत्र के साथ पेश करें, कानून के अनुसार, चुनाव आयोग अपने नियम 17 के तहत अपने दायित्व के कारण उनके दावे को खारिज करने के लिए बाध्य है.

चुनाव के बाद कानूनी उपाय क्या है?

चुनाव परिणाम को धोखाधड़ी या गड़बड़ी के आधार पर चुनौती देने का एकमात्र वैधानिक तरीका है- चुनाव याचिका (Election Petition) दाखिल करना, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत हाई कोर्ट में 45 दिनों के भीतर दाखिल करनी होती है. यह समयसीमा भी अब समाप्त हो चुकी है.

अब न तो रूल 20 और न ही चुनाव याचिका का रास्ता कानूनी रूप से उपलब्ध है. पंजीकरण नियमावली, 1960 में उल्लिखित 30 दिनों की समय सीमा और RPA में उल्लिखित 45 दिनों की समय सीमा की समाप्ति के कारण, राहुल गांधी द्वारा किए गए मतदाता धोखाधड़ी के दावों की आधिकारिक जांच की मांग करने के लिए दोनों में से कोई भी उपाय उपलब्ध नहीं है.

अब क्या संभव है?

समय सीमा समाप्त होने और एक आधिकारिक शिकायत के अभाव के बावजूद, चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक गहरा संवैधानिक जनादेश है जो प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं से परे है.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग में मतदाता सूचियों की तैयारी और चुनावों के संचालन की "अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" की शक्ति प्रदान करता है. इसके अतिरिक्त, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर चुनाव आयोग को "पूर्ण शक्तियां" प्रदान की हैं, खासकर तबत, जब हालात मांग करते हों. ये व्यापक और व्यापक शक्तियां हैं जिनका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है, खासकर जहां मौजूदा कानून मौन या अपर्याप्त हैं.

MS Gill बनाम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर (1978) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'जहां स्पष्ट वैधानिक प्रावधान मौजूद हैं, आयोग को ऐसे प्रावधानों के अनुसार कार्य करना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहि. ऐसे प्रावधानों के अभाव या अपर्याप्तता में आयोग को पंगु नहीं होना चाहिए.'

इसका मतलब है कि भले ही शपथ-पत्र न हो, अगर गंभीर आरोप सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं, तो ECI पर ज़िम्मेदारी है कि वह आंतरिक जांच करे ताकि जनविश्वास बना रहे, अपराधी तत्वों की पहचान हो और भविष्य के लिए मतदाता सूची क्लीन की जा सके.

आयोग के पास है विकल्प!

इसका मतलब यह है कि भले ही शपथ पत्र के तहत एक औपचारिक शिकायत प्रस्तुत नहीं की जाती है, फिर भी चुनाव आयोग गंभीर चुनावी कदाचार के आरोपों की जांच करने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं है, खासकर जब आरोप एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से लगाए जाते हैं.

एक मतदाता सूची में 100,000 से अधिक धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों से संबंधित एक आरोप की गंभीरता प्रथम दृष्टया चुनाव की अखंडता से समझौता करती है. जबकि शपथ के अभाव में शिकायत के औपचारिक साक्ष्य मूल्य को प्रभावित कर सकता है.

अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का सर्वोपरि कर्तव्य उसे अपने स्वयं के संस्थागत उद्देश्यों के लिए तथ्यों को सत्यापित करने के लिए एक आंतरिक जांच करनी चाहिए. यह जनता का विश्वास बनाए रखने, अभियोजन के लिए संभावित आपराधिक आचरण की पहचान करने और भविष्य में मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए आवश्यक होगा.

झूठी गवाही का जोखिम

अगर राहुल गांधी शपथ-पत्र देकर झूठा दावा करते हैं, तो यह भारतीय दंड संहिता के स्थान पर आई भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 227 के तहत “झूठी गवाही” का अपराध होगा. इसके तहत अधिकतम 7 साल की कैद और ₹10,000 तक जुर्माना लग सकता है.

