'चिंता ना करें, सबकुछ...' राहुल गांधी ने पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी के पीड़ितों का बढ़ाया हौसला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले पहुंचे. उन्होंने यहां इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी द्वारा सीमा पार से की गई गोलाबारी के पीड़ितों से मुलाकात की. एक कांग्रेस नेता ने बताया कि शनिवार सुबह राहुल गांधी जम्मू हवाईअड्डे पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर से पुंछ पहुंचे, जहां उन्होंने सीमा पार से गोलाबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की. कांग्रेस नेता ने यहां स्कूली बच्चों से भी बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया. उनके साथ जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा भी मौजूद थे.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुंछ के एक स्कूल का दौरा किया और सीमा पार से पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित छात्रों से बातचीत की. उन्होंने कहा, 'अब, आपने खतरा और थोड़ी भयावह स्थिति देखी है, लेकिन चिंता न करें, सब कुछ सामान्य हो जाएगा. इस समस्या से निपटने का आपका तरीका यह होना चाहिए कि आप खूब पढ़ाई करें और खूब खेलें और स्कूल में ढेर सारे दोस्त बनाएं.' जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने राहुल गांधी के पुंछ दौरे पर कहा, 'सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ में हुआ है. राहुल गांधी ने गोलाबारी से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात की और उनके घरों को हुए नुकसान का भी जायजा लिया.

#WATCH | J&K | Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi visits a school in Poonch and interacts with the students affected by Pakistan's cross-border shelling.



He says "Now, you have seen danger and a little bit of a frightening situation, but don't worry, everything will come… pic.twitter.com/Brax5BWDVt