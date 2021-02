राहुल का ट्वीट- इतने सारे तानाशाहों का नाम ‘M’ से क्यों शुरू होता है? गिनाई ये लिस्ट

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर इशारों-इशारों में निशाना साधा है. राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक लिस्ट जारी की और लिखा कि इतने सारे तानाशाहों का नाम M से ही क्यों शुरू होता है. इस दौरान राहुल गांधी की ओर से विश्व के कई तानाशाहों का नाम भी जारी किया गया.



कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एफ. मार्कोस (फिलीपींस), बी. मुसोलिनी (इटली), एस. मिलोसेविक (सर्बिया), हुस्नी मुबारक (मिस्र), मोबुतू (कांगो), मिशेल मिकोमबेरो (बुरुंडी), परवेज मुशर्रफ (पाकिस्तान) का नाम शामिल किया है.

Why do so many dictators have names that begin with M ?



Marcos

Mussolini

Milošević

Mubarak

Mobutu

Musharraf

Micombero