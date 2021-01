राहुल का RSS पर तीखा हमला- 'निकरवाले' कभी भी तमिलनाडु का भविष्य तय नहीं कर सकते

विधानसभा चुनाव से पहले दक्षिण में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. पोंगल पर्व के बाद राहुल गांधी फिर तमिलनाडु पहुंचे हैं. तमिलनाडु में अपने दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र और संघ पर तीखा हमला बोला.

धारापुरम में रविवार को राहुल गांधी ने कहा कि नागपुर का 'निकरवाला' कभी भी तमिलनाडु का भविष्य तय नहीं कर सकता है. तमिलनाडु का भविष्य यहां के युवा तय करेंगे और मैं उनकी मदद के लिए आया हूं. आगे राहुल गांधी ने कहा कि यहां ऐसी सरकार चाहिए, जो तमिल लोगों के हित में काम करती हो. हम नरेंद्र मोदी को भारत की नींव को नष्ट करने नहीं देंगे.

#WATCH | We'll not allow Narendra Modi to destroy the foundation of India...He doesn't understand that only Tamil people can decide the future of Tamil Nadu. 'Knickerwallahs' from Nagpur can never ever decide future of the state: Congress' Rahul Gandhi in Dharapuram, Tamil Nadu pic.twitter.com/KFDaXKeTMG