'कोई बड़ी बात नहीं, अब वोट चोरी देश का मुद्दा', PM मोदी के मणिपुर दौरे पर बोले राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी मणिपुर दौरे का स्वागत किया, लेकिन इसे 'कोई बड़ी बात' नहीं बताते हुए देश के असली मुद्दे 'वोट चोरी' पर जोर दिया. प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर को मणिपुर जा रहे हैं. मई 2023 में मणिपुर में मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच शुरू हुई हिंसक जातीय हिंसा के दो साल बाद उनका राज्य का यह पहला दौरा होगा. पिछले दो साल से विपक्ष पीएम मोदी के मणिपुर नहीं जाने को मुद्दा बनाता रहा है.

गुजरात के जूनागढ़ में केशोड़ एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा, 'मणिपुर का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है. अच्छा है कि प्रधानमंत्री अब वहां जा रहे हैं. लेकिन देश का मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है. हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी जनादेश चुरा लिए गए. हर जगह लोग वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं.' उन्होंने कर्नाटक में 'वोट चोरी' साबित होने का दावा किया और कहा कि यह नारा चीन तक पहुंच गया है. राहुल गांधी ने कहा, 'उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव चुरा लिए. हमने हाल ही में कर्नाटक में यह साबित कर दिया. इसलिए, मुख्य मुद्दा वोट चोरी है. हर जगह लोग वोट चोर का नारा लगा रहे हैं.'

राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग पर चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप लगाया. उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 'परमाणु बम' के बाद अब हाइड्रोजन बम फटने वाला है. राहुल गांधी ने कहा कि वोटी चोरी को लेकर उनके नए खुलासे पीएम मोदी और भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने ला देंगे. मणिपुर जातीय हिंसा में 200 से अधिक मौतें हुई हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं.

पीएम मोदी 13 सितंबर को मणिपुर के चुराचांदपुर (कुकी बहुल क्षेत्र) में हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों से मिलेंगे. यहां वह शांति ग्राउंड पर 7,300 करोड़ रुपये से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. इसके बाद इम्फाल में 1,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे. कुल मिलाकर 8,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे. मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने कहा कि पीएम मोदी का यह दौरा राज्य में शांति और विकास को बढ़ावा देगा.

वहीं, चुनाव आयोग ने शुरू से ही राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के दावों का खंडन किया है और उन्हें अपने आरोपों की पुष्टि के लिए हलफनामे पर हस्ताक्षर करने को कहा है. आयोग ने राहुल गांधी को वे सबूत भी पेश करने को कहे हैं, जिनके आधार पर उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं. वहीं भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों को मनगढ़ंत और झूठा बताया है. भाजपा ने झूठे दावों के जरिए देश को गुमराह करने के लिए कांग्रेस नेता की आलोचना की है और उनके 'हाइड्रोजन बम' की चेतावनी को 'फुस्स' करार दिया है.

