'क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने...', रेणुका चौधरी पर पूछा गया सवाल तो बोले राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद में कुत्ता लाने पर उठे विवाद के बाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने टिप्पणी की है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या संसद में आज का मुद्दा यही है? बेचारे कुत्ते ने क्या किया है? दरअसल, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के द्वारा कल यानी सोमवार को संसद में कुत्ता लाने पर विवाद खड़ा हो गया. इस विवाद के बाद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मीडिया ने सवाल किया, तो उन्होंने टिप्पणी की.

और पढ़ें

राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, "मुझे लगता है कि आज कुत्ता ही मेन टॉपिक है." राहुल गांधी ने सवाल किया कि "बेचारे कुत्ते ने क्या किया?" उन्होंने सवाल करते हुए कहा, "क्या कुत्तों को यहां आने की इजाज़त नहीं है? पेट्स के अंदर आने की छूट है."

राहुल गांधी ने आगे कहा कि शायद पालतू जानवरों को यहां आने की इजाज़त नहीं है. अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने तंज कसा कि मुझे लगता है कि आजकल भारत इन्हीं चीज़ों पर चर्चा कर रहा है." उनकी यह टिप्पणी इस बात पर जोर देती है कि संसद के बाहर और अंदर किस तरह के विषयों को महत्व दिया जा रहा है.

रेणुका चौधरी द्वारा कुत्ता लाने पर हुए विवाद ने नियमों और सदन के माहौल को सुर्खियों में ला दिया है. राहुल गांधी ने पालतू जानवरों की अनुमति को लेकर सवाल उठाकर मामले को एक अलग मोड़ दे दिया है.

Advertisement

क्या है पूरा मामला?

सोमवार को संसद में विंटर सेशन के पहले दिन एक अनोखा सीन देखने को मिला, जब कांग्रेस MP रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते के साथ सदन में पहुंचीं. इसके बाद तुरंत बहस और विवाद शुरू हो गया. हाई-सिक्योरिटी वाली जगह पर एक पर्सनल पालतू जानवर का दिखना जल्द ही दिन की सबसे चर्चित घटना बन गई.

यह भी पढ़ें: 'वो हमारी शान है...,' इंडियन आर्मी पर बोलीं रेणुका चौधरी

जब रेणुका चौधरी से बयान लेने के लिए उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो, उन्होंने कहा, "कुत्ता नुकसान न पहुंचाने वाला और छोटा था. सरकार को शायद जानवरों का अंदर रहना पसंद न हो, लेकिन दिक्कत क्या है? यह इतना छोटा जीव है, यह किसी को नहीं काटेगा." उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी के काटे जाने की चिंता है, तो वह कुत्ता नहीं, बल्कि संसद में कुछ लोग हैं. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “यह संसद के अंदर मुद्दा क्यों होना चाहिए? जो लोग काट सकते हैं, वे संसद के अंदर हैं.”

---- समाप्त ----