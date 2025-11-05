Rahul Gandhi Press Conference Live: 'हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी', राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा, नाम दिया H-Files

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर नई दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. 'H फाइल्स' नाम से होने जा रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप लगाए. राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय हो रही है, जब अगले ही दिन बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं. इससे पहले, कांग्रेस ने अपने ऑफिसियल एक्स हैंडल से पोस्ट कर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कहा था- हाइड्रोजन बम लोडिंग.
राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक युवती की तस्वीर दिखाई गई. इस फोटो के साथ अलग-अलग नाम से 22 जगह वोटिंग का आरोप लगा राहुल गांधी ने कहा कि इस युवती ने कहीं सीमा, कहीं सरस्वती नाम से 22 वोट डाले. राहुल गांधी ने कहा कि यह ब्राजीलियन महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में क्या कर रही थी. हरियाणा में पांच कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुई. उन्होंने कैटेगरी वाइज आंकड़े भी बताए और कहा कि 5 लाख 21 हजार से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर मिले. हरियाणा में कुल मिलाकर दो करोड़ वोटर हैं. 25 लाख वोट चोरी का मतलब है कि हर आठ में से एक वोटर फेक था. इसकी वजह से कांग्रेस हारी.
राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही गुरु नानकदेव का स्मरण किया. उन्होंने एच फाइल्स नाम को लेकर कहा कि यह किसी एक विधानसभा क्षेत्र को लेकर नहीं है. राज्यों में वोट चोरी हो रही है. हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पोस्टल बैलट और एक्चुअल वोट का मिजाज अलग रहा. पोस्टल बैलट में कांग्रेस को 76 और बीजेपी को 17 सीटें ही मिलती. हमेशा ऐसा होता रहा है कि पोस्टल बैलट और वास्तविक मत, दोनों का डायरेक्शन एक ही होता था. राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही थी. पोस्टल बैलट में भी कांग्रेस जीत रही थी. अंत में कांग्रेस 22 हजार 779 वोट से हार गई. कुल मिलाकर राज्य में एक लाख से अधिक वोट का डिफरेंस था. हमारे पास प्रूफ है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि दोपहर 12 बजे से वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव लिंक भी शेयर किया है.
कांग्रेस ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है. कांग्रेस ने राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है- आ रहा है हाइड्रोजन बम.
राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के इंदिरा भवन में होगी. इसके लिए कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है. वोट चोरी के मुद्दे पर होने जा रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 'एच फाइल्स' नाम दिया गया है. राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे से शुरू होगी.
राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर मतदान से ठीक एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं. बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाने हैं. इन सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है.