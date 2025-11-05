Rahul Gandhi Press Conference Live: 'हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी', राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा, नाम दिया H-Files

12:20 PM (14 मिनट पहले)

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू, गुरु नानकदेव को किया याद

Posted by :- Bikesh Tiwari

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही गुरु नानकदेव का स्मरण किया. उन्होंने एच फाइल्स नाम को लेकर कहा कि यह किसी एक विधानसभा क्षेत्र को लेकर नहीं है. राज्यों में वोट चोरी हो रही है. हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पोस्टल बैलट और एक्चुअल वोट का मिजाज अलग रहा. पोस्टल बैलट में कांग्रेस को 76 और बीजेपी को 17 सीटें ही मिलती. हमेशा ऐसा होता रहा है कि पोस्टल बैलट और वास्तविक मत, दोनों का डायरेक्शन एक ही होता था. राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही थी. पोस्टल बैलट में भी कांग्रेस जीत रही थी. अंत में कांग्रेस 22 हजार 779 वोट से हार गई. कुल मिलाकर राज्य में एक लाख से अधिक वोट का डिफरेंस था. हमारे पास प्रूफ है.