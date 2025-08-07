scorecardresearch
 

राहुल गांधी ने INDIA ब्लॉक के नेताओं के लिए रखा डिनर... अखिलेश, तेजस्वी और उद्धव समेत कई नेता होंगे शामिल

राहुल गांधी के डिनर में विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, SIR का मुद्दा, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ़ जैसे विषयों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है. ये मुलाकात संसद के मौजूदा सत्र के बीच विपक्ष की एकजुटता दिखाने और आगामी रणनीति पर विचार के लिहाज़ से अहम मानी जा रही है.

राहुल गांधी ने आज INDIA ब्लॉक के नेताओं के लिए डिनर रखा है (Photo: AFP)
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज अपने सरकारी आवास 5, सुनहरी बाग रोड नई दिल्ली में INDIA ब्लॉक के प्रमुख नेताओं के लिए डिनर रखा है. इस मुलाक़ात को विपक्षी दलों के बीच आंतरिक समन्वय और रणनीति को मज़बूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

डिनर में कौन-कौन होगा शामिल?

RJD- तेजस्वी यादव 
शिवसेना (उद्धव गुट)- उद्धव ठाकरे 
CPIML- दीपांकर भट्टाचार्य 
CPI (M)- MA बेबी 
CPI- डी राजा 
समाजवादी पार्टी- अखिलेश यादव 
TMC - अभिषेक बनर्जी 
RSP- एम के प्रेमचंद्रन 
DMK- कनिमोझी 
JMM- महुआ माझी 
केरला कांग्रेस- जोस के मानी 
IUML— पीके कुंजाली कुट्टी
 

