तमिलनाडु: ITI कॉलेज हॉस्टल में छात्र को निर्वस्त्र कर घुमाया...चप्पल से पीटा, 3 छात्रों पर केस दर्ज, वार्डन सस्पेंड

तमिलनाडु में आईटीआई कॉलेज के हॉस्टल से रैगिंग का मामला सामने आया. कुछ सीनियर छात्र अपने जूनियर साथी को जबरन निर्वस्त्र कर रहे हैं और उसे चप्पल से पीट रहे हैं. इस मामले में तीन छात्रों पर केस दर्ज किया गया है.

ITI कॉलेज हॉस्टल में छात्र को निर्वस्त्र कर चप्पल से पीटा. (photo: Representational)
तमिलनाडु स्थित थिरुमंगलम के आईटीआई कॉलेज हॉस्टल में हुई अमानवीय रैगिंग की घटना सामने आई है, जहां कुछ सीनियर छात्रों ने अपने साथी छात्र को निर्वस्त्र कर अपमानित किया और हॉस्टल घुमाया. साथ ही आरोपियों ने छात्र को निर्वस्त्र कर चप्पल से भी पीटा. पीड़ित के माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने तीन छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. वहीं, कॉलेज प्रशासन ने इस मामले की जांच पूरी होने तक हॉस्टल के वार्डन को निलंबित कर दिया है.

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें छात्रों का एक समूह पीड़ित छात्र के जबरन कपड़े उतर रहा है और फिर उसे ताने मारते हुए अपमानित कर रहे हैं, जबकि सीनियर छात्र पीड़ित के गुप्तांग पर चप्पल मार रहे हैं.

साथ ही वीडियो में पीड़ित छात्र की चीखें और दर्द साफ सुनाई दे रहा है जो इस घटना की क्रूरता को दिखाता है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित छात्र के माता-पिता को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत कॉलेज प्रशासन और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

तीन छात्रों पर केस दर्ज

पुलिस ने बताया कि पीड़ित के माता-पिता की शिकायत पर तीन छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जबकि कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच पूरी होने तक हॉस्टल के वार्डन को निलंबित कर दिया है. क्योंकि वार्डन की लापरवाही के कारण ये घटना हो सकी.  

पुलिस ने बताया कि पीड़ित छात्र पहले वर्ष का छात्र है जो हॉस्टल में रहता है. आरोपी छात्रों ने रैगिंग के नाम पर ये अमानवीय कृत्य किया जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी पीड़ित को आहत करने वाला है.

