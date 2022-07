पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को घर छोड़ने गईं द्रोपदी मुर्मू, जानिए क्या है परंपरा ?

द्रोपदी मुर्मू ने सोमवार को देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली. वे राष्ट्रपति बनने वालीं पहली आदिवासी महिला हैं. शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन पहुंचे. यहां राष्ट्रपति मुर्मू ने पदभार संभाला. इस दौरान रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे. इसके बाद द्रोपदी मुर्मू परंपरा के मुताबिक, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके नए आवास 12 जनपथ छोड़ने गईं.

15वें राष्ट्रपति के तौर पर ली शपथ

द्रौपदी मुर्मू (64 साल) अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति हैं. वे भारत की ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं, जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई. सेना के गार्ड ऑफ ऑनर से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी.

राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद सेना की टुकड़ी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे. इसके बाद रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए. राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने पदभार संभाला. इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति कोविंद भी मौजूद रहे. भारत में परंपरा है कि नए राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति को उनके घर छोड़ने जाते हैं. इस परंपरा का पालन करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू रामनाथ कोविंद को उनके नए आवास पर छोड़ने गईं.

As part of convention, honoured to receive former President respected Ram Nath Kovind ji at his new residence, 12 Janpath, New Delhi accompanied by Rastrapati hon'ble Droupadi Murmu ji. https://t.co/zh9nMqMrqR pic.twitter.com/eiWCi6zhc6