BBC पर इनकम टैक्स की रेड को कांग्रेस ने अघोषित तो अखिलेश ने बताया वैचारिक आपातकाल

दिल्ली के BBC ऑफिस में इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं. बताया जा रहा है कि ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से ऑफिस छोड़कर घर जाने के लिए कह दिया गया है. इनकम टैक्स के छापे के बाद कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल बताया है. कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया. अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है. ये अघोषित आपातकाल है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यहां हम अडानी के मामले में JPC की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार BBC के पीछे पड़ी हुई है. 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि'.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि BBC डॉक्यूमेंट्री वायरल हुए कुछ दिन हो चुके थे, ना IT का छापा, ना ED की जांच, ना कोई अंतरराष्ट्रीय साज़िश वाली रिपोर्ट्स, ना टूलकिट की चर्चा. एक बार को तो लगा कि देश में कहीं लोकतंत्र सांसें तो नहीं ले रहा? धन्यवाद साहब, आपने छापे पड़वाकर विश्व भर में यह ग़लतफ़हमी दूर कर दी.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि BBC पर छापे की ख़बर ‘वैचारिक आपातकाल’ की घोषणा है.

महुआ मोइत्रा ने कहा- ये हैरान करने वाला

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे अप्रत्याशित बताया है. महुआ मोइत्रा ने कहा कि बीबीसी के दिल्ली स्थित दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे की ख़बर मिली है. यह अप्रत्याशित है.

Reports of Income Tax raid at BBC's Delhi office



Wow, really? How unexpected.



Meanwhile farsaan seva for Adani when he drops in for a chat with Chairman @SEBI_India office. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) February 14, 2023

गौरव गोगोई ने भी साधा निशाना

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि जिस समय भारत जी-20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, उस समय पीएम मोदी भारत को अधिनायकवाद और तानाशाही की ओर धकेल रहे हैं. बीबीसी पर छापे, अडानी को क्लीन चिट, अमीरों के लिए टैक्स में कटौती, असमानता और बेरोजगारी बढ़ रही है.

At the time India holds the Presidency of the G-20 nations, PM Modi continues to brazenly show India’s slide into authoritarianism and dictatorship. Raids on BBC, clean chit to Adani, tax cuts for rich, people’s homes being bull dozed, inequality and unemployment on the rise. — Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) February 14, 2023

महबूबा मुफ्ती बोलीं- सच्चाई के लिए लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है

पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बीबीसी ऑफिस पर इनकम टैक्स के छापे को लेकर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि बीबीसी कार्यालय पर छापे का कारण बिल्कुल साफ है. सरकार सच बोलने वालों को परेशान कर रही है. चाहे वह विपक्षी नेता हों, मीडिया, कार्यकर्ता या कोई और है. उन्होंने कहा कि सच्चाई के लिए लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है.



Cause & effect of raids on the BBC Office is quite obvious. GOI is brazenly hounding those who speak the truth. Be it opposition leaders, media, activists or anyone else for that matter. The gloves are off & there is a price one pays for fighting for truth. https://t.co/VPUnEs27EB — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) February 14, 2023

इमरान प्रतापगढ़ी ने कही ये बात

महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि क़लम का सर क़लम करने की कोशिश.



आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीबीसी के दफ्तरों पर छापा मारकर केंद्र सरकार ने खुद को और देश को शर्मसार किया है. मोदी सरकार बीबीसी की आवाज़ को चुप कराने की कोशिश कर रही है, मोदी जी आपका अडानी घोटाला इस तरह के निंदनीय कार्यों से नहीं भटकेगा.

Central Govt has embarrassed itself and the Country by raiding offices of BBC. — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) February 14, 2023

सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाओ. अडानी एक्सपोजर में कोई जेपीसी/जांच नहीं, अब बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी का छापा!

