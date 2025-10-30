आंध्र बस अग्निकांड: रहस्य गहराया, क्या 19 मौतों के लिए तीसरा वाहन जिम्मेदार?

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में 24 अक्टूबर को बेंगलुरु जा रही स्लीपर बस में आग लगने से 19 यात्रियों की दर्दनाक मौत के मामले में पुलिस को एक नया और बड़ा संदेह है. पुलिस ने संकेत दिया है कि इस भीषण हादसे के लिए बस और बाइक के अलावा कोई तीसरा वाहन भी जिम्मेदार हो सकता है.

कावेरी ट्रैवल्स की बस ने चिन्ना टेकुरु गांव के पास पहले से दुर्घटनाग्रस्त पड़ी एक बाइक को कुचल दिया, जिसके कारण उसका फ्यूल टैंक फट गया और बस में आग लग गई. लेकिन स्किड मार्क्स (फिसलने के निशान) की जांच से कहानी में मोड़ आया है.

पुलिस के अनुसार, बस के फिसलने के निशान उस जगह से थोड़ा आगे पाए गए जहां दोपहिया वाहन (बाइक) पहले गिरा था और उसके सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी. स्किड मार्क की स्थिति में यह अंतर दर्शाता है कि पहली टक्कर के बाद बाइक थोड़ी दूर चली गई थी.

कुरनूल जिले के एसपी विक्रांत पाटिल ने कहा, "बाइक के स्किड मार्क की स्थिति में अंतर दर्शाता है कि बस के कुचलने से पहले किसी अन्य वाहन ने उसे टक्कर मारी होगी."

Advertisement

पुलिस अब यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि इस दुर्घटना में कोई तीसरा वाहन शामिल था या नहीं, जिसने बाइक को सड़क के बीच में धकेल दिया हो.

---- समाप्त ----