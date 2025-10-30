scorecardresearch
 

आंध्र बस अग्निकांड: रहस्य गहराया, क्या 19 मौतों के लिए तीसरा वाहन जिम्मेदार?

Andhra bus fire accident: बेंगलुरु जा रही कावेरी ट्रैवल्स की स्लीपर बस में लगी आग से 19 यात्रियों की मौत हुई थी. अब जांच में संदेह जताया जा रहा है कि हादसे के पीछे बस और बाइक के अलावा कोई तीसरा वाहन भी शामिल हो सकता है.

आंध्र बस अग्निकांड में 19 यात्रियों की दर्दनाक मौत.(Photo:PTI)
आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में 24 अक्टूबर को बेंगलुरु जा रही स्लीपर बस में आग लगने से 19 यात्रियों की दर्दनाक मौत के मामले में पुलिस को एक नया और बड़ा संदेह है. पुलिस ने संकेत दिया है कि इस भीषण हादसे के लिए बस और बाइक के अलावा कोई तीसरा वाहन भी जिम्मेदार हो सकता है.

कावेरी ट्रैवल्स की बस ने चिन्ना टेकुरु गांव के पास पहले से दुर्घटनाग्रस्त पड़ी एक बाइक को कुचल दिया, जिसके कारण उसका फ्यूल टैंक फट गया और बस में आग लग गई. लेकिन स्किड मार्क्स (फिसलने के निशान) की जांच से कहानी में मोड़ आया है.

पुलिस के अनुसार, बस के फिसलने के निशान उस जगह से थोड़ा आगे पाए गए जहां दोपहिया वाहन (बाइक) पहले गिरा था और उसके सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी. स्किड मार्क की स्थिति में यह अंतर दर्शाता है कि पहली टक्कर के बाद बाइक थोड़ी दूर चली गई थी.

कुरनूल जिले के एसपी विक्रांत पाटिल ने कहा, "बाइक के स्किड मार्क की स्थिति में अंतर दर्शाता है कि बस के कुचलने से पहले किसी अन्य वाहन ने उसे टक्कर मारी होगी."

पुलिस अब यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि इस दुर्घटना में कोई तीसरा वाहन शामिल था या नहीं, जिसने बाइक को सड़क के बीच में धकेल दिया हो. 

