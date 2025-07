गुडन्यूज! देश के 9.7 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये, लिस्ट में ऐसे चेक कर लें अपना नाम

PM Kisan Yojana 20th Installment Release Date 2025: केंद्र सरकार 2 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेगी. जिसमें 9.7 करोड़ किसानों के खाते में करीब 20,500 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी. किसान लंबे समय से सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे. हाल ही में सरकार ने पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी करने की ऑफिशियल डेट कंफर्म की है.

PM Kisan Yojana 20th Installment will be release on 2 August 2025