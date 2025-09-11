scorecardresearch
 

Feedback

PM मोदी आज वाराणसी दौरे पर, मॉरीशस के प्रधानमंत्री संग करेंगे द्विपक्षीय वार्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दौरा किया था और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था. वह आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं.

Advertisement
X
पीएम मोदी आज वाराणसी दौरे पर होंगे (Photo: PTI)
पीएम मोदी आज वाराणसी दौरे पर होंगे (Photo: PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे. वह लगभग चार घंटे तक यहां रहेंगे. इस दौरान मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम भी उनके साथ होंगे. 

मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम तीन दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं. यहां दोनों नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता होगी. यहां लगभग दो घंटे तक दोनों नेताओं की वार्ता होगी. पीएम मोदी वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से होटल ताज पहुंचेंगे. 

प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए कई जगह स्वागत प्वाइंट बनाए गए हैं.  मॉरीशस के प्रधानमंत्री का सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा स्वागत किया जाएगा. वार्ता के बाद पीएम मोदी मोरिशस के प्रधानमंत्री के साथ लंच के बाद लगभग 3 बजे वाराणसी से रवाना होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

mohan bhagwat birth day
'स्पष्ट विजन और ठोस एक्शन, दोनों गुणों से परिपूर्ण हैं मोहन जी...', संघ प्रमुख के 75वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी शुभकामनाएं 
पीएम मोदी को लेकर क्या बोलीं सुशीला कार्की (Photo: PTI)
'मोदी जी को नमस्कार करती हूं...', नेपाल संभालने जा रहीं सुशीला कार्की ने भारत को लेकर क्या-क्या कहा? 
Ajay Rai (Photo/PTI)
यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय हाउस अरेस्ट, PM मोदी के दौरे के मद्देनजर लखनऊ पुलिस का एक्शन 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 11 सितंबर, गुरुवार की अहम खबरें 
Trumps Changed Tone on India, Discussion on Trade Barriers
भारत को लेकर ट्रंप के बदले सुर, ट्रेड पर बातचीत के लिए उत्सुक 

इससे पहले पीएम मोदी ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हेलिकॉप्टर से हवाई सर्वे किया था. पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के लिए कुल 3100 करोड़ रुपये की सहायता राशि का ऐलान किया था. इसके साथ ही इस प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की राशि का ऐलान किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement