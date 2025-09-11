PM मोदी आज वाराणसी दौरे पर, मॉरीशस के प्रधानमंत्री संग करेंगे द्विपक्षीय वार्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे. वह लगभग चार घंटे तक यहां रहेंगे. इस दौरान मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम भी उनके साथ होंगे.

मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम तीन दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं. यहां दोनों नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता होगी. यहां लगभग दो घंटे तक दोनों नेताओं की वार्ता होगी. पीएम मोदी वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से होटल ताज पहुंचेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए कई जगह स्वागत प्वाइंट बनाए गए हैं. मॉरीशस के प्रधानमंत्री का सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा स्वागत किया जाएगा. वार्ता के बाद पीएम मोदी मोरिशस के प्रधानमंत्री के साथ लंच के बाद लगभग 3 बजे वाराणसी से रवाना होंगे.

इससे पहले पीएम मोदी ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हेलिकॉप्टर से हवाई सर्वे किया था. पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के लिए कुल 3100 करोड़ रुपये की सहायता राशि का ऐलान किया था. इसके साथ ही इस प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की राशि का ऐलान किया.

