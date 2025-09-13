LIVE: मिजोरम के बाद कुछ ही देर में मणिपुर पहुंचेंगे PM मोदी, प्रियंका बोलीं- अच्छा फैसला है लेकिन...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं. इस दौरान वे 71,850 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. पीएम ने अपने दौरे की शुरुआत मिजोरम से की है, जहां उन्होंने बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया. इनके अलावा मणिपुर और असम में हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होना है. गुवाहाटी में भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह और कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन-2025 का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे.

पीएम मोदी के आज के कार्यक्रमों पर अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करें:

- प्रधानमंत्री मोदी अब खराब मौसम के कारण सीधे इम्फाल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे. इसके बाद वे चुराचंदपुर तक रोड ट्रिप कर सकते हैं और फिर इम्फाल लौटकर कार्यक्रम में शामिल होंगे. पूरे कार्यक्रम में देरी होने की संभावना है.

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर के इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इन परियोजनाओं में मण्ट्रिपुखरी का सिविल सेक्रेटेरिएट, आईटी एसईजेड बिल्डिंग, नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन और चार जिलों में महिलाओं के लिए अनोखा इमा मार्केट शामिल हैं. इस दौरान शहर में भारी बारिश हो रही है.

#WATCH | Manipur: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate multiple development projects worth more than Rs 1,200 crore in Imphal today. They include the Civil Secretariat at Mantripukhri; IT SEZ Building and New Police Headquarters at Mantripukhri; Manipur Bhawans at Delhi… pic.twitter.com/eGfCPUvnKv — ANI (@ANI) September 13, 2025

- कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें यह कदम पहले उठाना चाहिए था. प्रियंका गांधी ने कहा कि जो घटनाएं वहां लंबे समय से हो रही थीं, उन्हें रोकने में देरी हुई और कई लोगों की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, भारतीय परंपरा रही है कि जहां भी लोगों को कष्ट होता था, वह वहां जाते थे. अब प्रधानमंत्री इसे पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसे पहले सोचना चाहिए था.

Advertisement

#WATCH | Wayanad, Kerala: On PM Modi's visit to Manipur, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "I am glad that he has decided after 2 years that it's worth his visiting. He should have visited much long before. It's very unfortunate that he has allowed what is happening there… pic.twitter.com/0h8i9WUe7E — ANI (@ANI) September 13, 2025

- प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम में कहा कि राष्ट्र के लिए, खासकर मिजोरम की जनता के लिए, यह एक ऐतिहासिक दिन है. आज से आइजोल भारत के रेलवे मानचित्र पर जुड़ गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मैं मिजोरम के लेंगपुई एयरपोर्ट पर हूं. दुर्भाग्य से खराब मौसम के कारण मैं आपके बीच आइजोल नहीं आ सका, लेकिन इस माध्यम से भी मैं आपका प्यार और स्नेह महसूस कर रहा हूं."

- मिजोरम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में आम लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों पर भी भारी टैक्स देना पड़ता था. उन्होंने बताया कि टूथपेस्ट, साबुन और तेल जैसे सामानों पर 27 फीसदी तक टैक्स वसूला जाता था. लेकिन आज इन पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लागू है.

A landmark day for Mizoram as it joins India's railway map! Key infrastructure projects are also being initiated. Speaking at a programme in Aizawl. https://t.co/MxM6c2WZHZ — Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2025

- प्रधानमंत्री ने कांग्रेस शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में दवाओं, टेस्ट किट और इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी भारी टैक्स लगाया जाता था. यही वजह थी कि स्वास्थ्य सेवाएं महंगी थीं और आम परिवारों के लिए इंश्योरेंस लेना मुश्किल था. उन्होंने कहा कि आज की स्थिति बदल गई है और अब स्वास्थ्य सेवाएं तथा इंश्योरेंस आम लोगों की पहुंच में आ गए हैं.

Advertisement

- अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण प्रधानमंत्री मोदी हेलिकॉप्टर से लेंगपुई एयरपोर्ट से आइजोल के लम्मुआल ग्राउंड तक नहीं पहुंच सके. इस वजह से उन्होंने एयरपोर्ट से ही रेलवे लाइन का उद्घाटन किया और तीन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

- मिजोरम के बाद प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर दौरे पर जाएंगे. यहां वह 8,500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे.

---- समाप्त ----