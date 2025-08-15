scorecardresearch
 

PM Modi attire on Independence Day 2025: इस बार भगवा पगड़ी-भगवा जैकेट... देखें 12 साल में स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी के अलग-अलग लुक

आज के दिन सबकी निगाहें पीएम मोदी के संबोधन पर तो होती ही हैं लेकिन उनके पहनावे पर भी होती हैं. मोदी अपने कपड़ों या तरह-तरह की पगड़ी से भी एक अलग संदेश देते हैं. आइये देखते हैं, 12 साल में अब तक स्वतंत्रता दिवस पर उनका कैसा लुक रहा है.

PM Narendra Modi look on independence day 2025 (Photo-BJP Twitter)
देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12वीं बार तिरंगा फहरा रहा रहे हैं. ये प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा स्वतंत्रता दिवस समारोह है. 2014 से अब तक वे 11 बार तिरंगा फहरा चुके हैं. इस बार उन्होंने 12वीं बार ध्वजारोहण किया.

Prime Minister Narendra Modi addresses the nation from the Red Fort on the occasion of the 79th Independence Day, in New Delhi (PMO via PTI Photo)

79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भगवा रंग की पगड़ी और जैकेट पहनी. इससे पहले भी कई मौकों पर वह भगवा पगड़ी पहन चुके हैं लेकिन यह पहली बार है, जब पीएम की जैकेट और पगड़ी दोनों का रंग भगवा है.

Prime Minister Narendra Modi on Independence Day, in 2024 (File Photo)

साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने सफेद कुर्ता और मैचिंग के पायजामा के साथ नीली जैकेट पहनी थी और नारंगी व हरे रंग का साफा पहना था.

Prime Minister Narendra Modi on Independence Day, in 2023 (File Photo)

2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान के खास बांधीनी डिजाइन की पगड़ी पहनी थी. जो लाल, पीले, हरे समेत कई रंगों की थी. पीएम मोदी ने शर्ट कॉलर और कफ वाला सफेद कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा और काले रंग की वी नैक जैकेट (Waistcoat) के साथ रंग-बिरंगी पगड़ी को पहनी थी.

Prime Minister Narendra Modi on Independence Day, in 2022 (File Photo)

2022 में पीएम मोदी ने तिरंगे रंग का साफा बांधा था. इसमें तीनों राष्ट्र ध्वज के रंग सजे दिखाई दे रहे थे. पीएम मोदी ने सफेद कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा और नीले रंग की जैकेट पहनी थी.

Prime Minister Narendra Modi on Independence Day, in 2021 (File Photo)

साल 2021 में पीएम मोदी ने सफेद कुर्ता, स्काई ब्लू जैकेट, गले में लाल कढ़ाई वाले स्टोल के साथ केसरी रंग का साफा बांधा था, साथ ही इसमें गुलाबी रंग भी शामिल था. इस बार पीएम मोदी ने 8वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था.

Prime Minister Narendra Modi on Independence Day, in 2020 (File Photo)

इससे पहले साल 2020 में पीएम मोदी ने भगवा और क्रीम रंग की पगड़ी पहन रखी थी. प्रधानमंत्री ने 'साफा' को आधी बाजू के कुर्ते के साथ शानदार तरीके से जोड़ा था. उन्होंने भगवा बॉर्डर वाला सफेद दुपट्टा भी पहना रखा था.

Prime Minister Narendra Modi on Independence Day, in 2019 (File Photo)

2019 की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने व्हाइट कुर्ता, गले में स्टोल के साथ पीले रंग के बेस पर हरी-लाल धारियों वाली राजस्थानी स्टाइल वाली पगड़ी बांधी थी.

Prime Minister Narendra Modi on Independence Day, in 2018 (File Photo)

साल 2018 में प्रधानमंत्री ने अपने लिए लाल बंधेज किनारी वाला भगवा और लाल रंग का साफा चुना था. कुर्ते-पायजामे के साथ उनका ये लुक एकदम परफेक्ट लग रहा था.

Prime Minister Narendra Modi on Independence Day, in 2017 (File Photo)

2017 में पीएम मोदी ने हल्के बादामी रंग के कुर्ते पर लाल और पीले रंग के चेक वाली पगड़ी पहनी थी. उस समय भी पीएम के लुक की बहुत प्रशंसा हुई थी.

Prime Minister Narendra Modi on Independence Day, in 2016 (File Photo)

साल 2016 में प्रधानमंत्री सादे कुर्ते और चूड़ीदार पैजामे के अलावा लाल और तेज गुलाबी और पीले रंग का राजस्थानी साफा बांधे दिखे थे, जो बहुत ही शानदार लग रहा था.

Prime Minister Narendra Modi on Independence Day, in 2015 (File Photo)

2015 में मोदी लाल, पीले और हरे रंग की चेक वाली पगड़ी में नजर आए थे. इस पगड़ी को उन्होंने बादामी रंग की जैकेट और कुर्ते के साथ टीमअप किया था.

Prime Minister Narendra Modi on Independence Day, in 2014 (File Photo)

साल 2014 में पीएम मोदी ने पहली बार स्वतंत्रा दिवस पर बतौर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराया था. तब पीएम मोदी ने हाफ स्लीव शर्ट के साथ लाल और पीले रंग की पगड़ी बांधी थी.

