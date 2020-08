पीएम मोदी 'मन की बात' में आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित, इन मुद्दों पर कर सकते हैं फोकस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करेंगे. इससे पहले पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 68वें संस्करण के लिए 18 अगस्त को लोगों से इनपुट्स और विचारों को साझा करने के लिए कहा था.

माना जा रहा है कि मन की बात में प्रधानमंत्री कोरोना संकट के बीच अनलॉक 4 को लेकर अपनी बात लोगों से साझा कर सकते हैं. क्योंकि केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस में 7 सितंबर से मेट्रो सेवा बहाल करने की मंजूरी दी है. 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दी गई है. लिहाजा माना जा रहा है कि पीएम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस संकट में आगे बढ़ने का संदेश दे सकते हैं.

