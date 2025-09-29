'ये उनके मन की बात है...', PM मोदी ने लिखा इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की किताब का फॉरवर्ड

पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा के भारतीय संस्करण के लिए फॉरवर्ड लिखते हुए इसे उनकी 'मन की बात' करार दिया है. यह किताब जल्द ही लॉन्च होने वाली है. मोदी ने लिखा कि उनके लिए यह 'बहुत बड़ा सम्मान' है कि वे इस किताब का फॉरवर्ड लिख रहे हैं और वे यह काम मेलोनी के प्रति 'सम्मान, प्रशंसा और मित्रता' की भावना के साथ कर रहे हैं.

'देशभक्त और बेहतरीन समकालीन नेता'

प्रधानमंत्री ने मेलोनी को 'देशभक्त और बेहतरीन समकालीन नेता' बताया. रूपा पब्लिकेशन्स से आने वाली इस किताब का नाम है 'आई एम जॉर्जिया- माय रूट्स, माय प्रिंसिपल्स' (I am Giorgia — My Roots, My Principles).

इसमें पीएम मोदी ने अपने 11 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया के कई नेताओं से मुलाकात की है, जिनकी जीवन यात्रा ने उनकी व्यक्तिगत कहानियों को आकार दिया और दुनिया को एक व्यापक संदेश दिया.

भारत में जल्द लॉन्च होगी किताब

पीएम मोदी ने लिखा, 'प्रधानमंत्री मेलोनी का जीवन और नेतृत्व हमें शाश्वत सच्चाइयों की याद दिलाता है... यह किताब भारत में एक ताजगी भरी कहानी के रूप में पढ़ी जाएगी, जिसमें एक बेहतरीन समकालीन नेता और देशभक्त की झलक है. अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते हुए दुनिया से बराबरी से संवाद करने का उनका विश्वास हमारे अपने मूल्यों का भी प्रतिबिंब है.'

प्रधानमंत्री ने मेलोनी की 'प्रेरणादायक और ऐतिहासिक' यात्रा की भी तारीफ की और कहा कि यह कहानी भारतीय पाठकों के दिल को छुएगी. मेलोनी की किताब का भारतीय संस्करण जल्द लॉन्च होगा.

