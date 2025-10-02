पीएम मोदी और सोनिया गांधी रावण दहन कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल, बारिश के चलते प्रोग्राम रद्द

देशभर में आज धूमधाम से विजयादशमी मनाई जा रही है, लेकिन रावण दहन प्रोग्राम में बारिश ने खलल डाल दिया है, इसके चलते पीएम मोदी और सोनिया गांधी रावण दहन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे. बता दें कि पीएम मोदी को आईपी एक्सटेंशन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होना था, जबकि सोनिया गांधी को लालकिले की नव श्री धार्मिक रामलीला में शामिल होना था.

वहीं, भारी बारिश के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को लालकिले में दशहरा समारोह में हिस्सा लिया और कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के रावण पर एक निर्णायक विजय का प्रतीक है.

राष्ट्रपति मुर्मू ने लालकिले के माधवदास पार्क में रावण दहन कार्यक्रम की प्रतीकात्मक रूप से तीर चलाकर शुरुआत की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दशहरा हमेशा अच्छाई की बुराई पर जीत, विनम्रता की अहंकार पर, और प्रेम के घृणा पर विजय का संदेश देता है. बता दें कि ये कार्यक्रम धार्मिक रामलीला समिति द्वारा आयोजित किया गया था.

राष्ट्रपति ने कहा कि जब आतंकवाद मानवता पर हमला करता है, तो उसका मुकाबला करना जरूरी हो जाता है. ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के रावण पर विजय का प्रतीक है और हम अपने सैनिकों को सलाम करते हैं.



बारिश के बावजूद लालकिले में बड़ी संख्या में लोग रावण दहन देखने के लिए इकट्ठा हुए. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं. भारी बारिश के कारण लोग छतरियों के नीचे बैठकर कार्यक्रम का आनंद लेते नजर आए.



बता दें कि विजयादशमी पर बारिश ने त्योहार का माहौल फीका कर दिया. दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में शाम को झमाझम बारिश हुई. इसके चलते रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भीग गए. पटना में रावण का पुतला दहन से पहले ही खराब हो गया, उसका सिर टूटकर गिर गया, वहीं यूपी के जौनपुर में रावण का पुतला कमर से पीछे की ओर झुक गया.

---- समाप्त ----