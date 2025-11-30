scorecardresearch
 
PM मोदी ने 'मन की बात' में किया वोकल फॉर लोकल से लेकर काशी-तमिल संगमम तक का जिक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 128वें एपिसोड में नवंबर महीने की प्रमुख घटनाओं और उपलब्धियों को देश के सामने रखा और कहा कि यह महीना कई प्रेरणाएं लेकर आया. उन्होंने संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम, वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने, अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वजा के आरोहण और कुरुक्षेत्र में पांचजन्य स्मारक के लोकार्पण का जिक्र किया.

पीएम मोदी ने 'मन की बात' के 128वें एपिसोड में कहा कि भारत ने 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है. (Photo: PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 128वें एपिसोड में आज देशवासियों को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने नवंबर के महीने में देश में हुई प्रमुख घटनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि यह महीना कई प्रेरणाओं से भरा रहा. 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ के अवसर पर सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसके अलावा वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर देशभर में कार्यक्रमों की शानदार शुरुआत हुई. अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वजा का आरोहण और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण भी इसी महीने हुआ.

'दस वर्षों में देश का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन बढ़ा'

पीएम मोदी ने कहा, 'हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन MRO फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ. वहीं भारतीय नौसेना में INS ‘माहे’ शामिल किया गया. भारत के स्पेस इकोसिस्टम को Skyroot के Infinity campus ने नई उड़ान दी. ये देश की नई सोच, इनोवेशन और यूथ पावर का प्रतीक है.' उन्होंने कहा, 'भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है. पिछले दस वर्षों में देश का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन बढ़ा है.'

'काशी के नमो घाट पर शुरू हो रहा चौथा काशी-तमिल संगमम'

पीएम मोदी ने युवाओं की प्रतिभा और जुझारूपन की मिसाल भी साझा की. उन्होंने एक सोशल मीडिया वीडियो का जिक्र किया जिसमें ISRO की अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता दिखाई गई. इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने मंगल ग्रह जैसी कठिन परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश की. कई बार ड्रोन गिरा और क्रैश हुआ, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी. अंततः उनका ड्रोन मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में कुछ देर सफलतापूर्वक उड़ने में कामयाब रहा.

पीएम मोदी ने कहा, '2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी-तमिल संगमम शुरू हो रहा है. इस बार के काशी-तमिल संगमम की थीम बहुत ही रोचक है 'Learn Tamil- तमिल-करकलम्'. काशी-तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है.'

'करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है वोकल फॉर लोकल'

उन्होंने बताया, 'जी-20 के दौरान मैंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को नटराज की कांस्य प्रतिमा भेंट की. ये तमिलनाडु के तंजावुर की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी चोल कालीन शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है. कनाडा के प्रधानमंत्री को चांदी के अश्व की प्रतिकृति दी गई. यह राजस्थान के उदयपुर की बेहतरीन शिल्पकला को दर्शाती है. जापान की प्रधानमंत्री को चांदी की बुद्ध की प्रतिकृति भेंट की गई. इसमें तेलंगाना और करीमनगर की प्रसिद्ध सिल्वर क्राफ्ट की बारीकी का पता चलता है. इटली की प्रधानमंत्री को फूलों की आकृतियों वाला सिल्वर मिरर उपहार में दिया. ये भी करीमनगर की ही पारंपरिक धातु शिल्पकला को प्रदर्शित करता है. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को मैंने ब्रास उरली भेंट की, ये केरल के मन्नार का एक उत्कृष्ट शिल्प है. वोकल फॉर लोकल की भावना को देश के करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है.'

